Bürstadt will Wohnraum an Bürger vermitteln

Bürstadt/Lorsch.Über die gescheiterte Wohnraumagentur des Kreises diskutierten die Mitglieder des Bürstädter Sozialausschusses in ihrer jüngsten Sitzung. Sowohl die Grünen als auch FDP und CDU hatten dazu Anträge gestellt, die die Ausschussvorsitzende Ursula Cornelius gemeinsam diskutieren ließ. Bürgermeisterin Bärbel Schader betonte, dass die Wohnraumentwicklung eines der brennendsten Themen in Bürstadt sei. „Wir müssen aber erst mal schauen, was wir für Wohnungen brauchen, für Singles, Familien oder den sozialen Bereich“, machte sie deutlich.

Die Grünen hatten aus den Unterlagen der „Vision Bergstraße“ entnommen, dass derzeit rund 270 Wohnungen in der Stadt leer stehen. Auch sei der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen hoch, sagte Fraktionschef Uwe Metzner. „Wir würden gerne Wohnungen akquirieren und vermieten und wollen etwas in Bürstadt entwickeln“, so Metzner. Gerhard Weitz (CDU) war dafür, die „Neue Wohnraumhilfe“ aus Darmstadt in die nächste Sitzung einzuladen, um ihr Konzept und die bisherigen Ergebnisse vorzustellen.

SPD-Fraktionschef Franz Siegl erwähnte, dass Viernheim als erste Stadt Leerstände festgestellt und Wohnraum vermittelt habe. „Wir müssen hier was tun. Aber die Frage ist, wie kommen wir an die Informationen, wo etwas frei ist? Es geht darum, dass ein klares Konzept zu entwickeln ist“, so Siegl. Am Ende wurde einstimmig beschlossen, Vertreter aus Lampertheim (Programm „CleVermieter“), Darmstadt und Viernheim in den Ausschuss einzuladen. Auch Jürgen Schmitt von nh Projektstadt soll dazu stoßen.

Es wird in Bürstadt einen Ferienpass in Kooperation mit Lampertheim, Biblis und Groß-Rohrheim für die Sommerferien geben. Das teilte die Bürgermeisterin dem Ausschuss mit. „Die Bärenhöhle wird nach wie vor unsere eigenen Ferienspiele durchführen. Auch die Vereine sind wieder mit im Boot. Der gemeinsame Ferienpass ist ein zusätzliches Angebot“, betonte Schader. Lampertheim hat das Angebot entwickelt. Der Aufwand, den Pass zu erstellen und zu vertreiben, sei nicht allzu hoch.

Ferienpass „tolle Bereicherung“

„Das ist eine tolle Bereicherung für die Bürger“, erklärte Sabine Hofmann von den Grünen. Während Gerhard Weitz schon daran dachte, vielleicht an anderer Stelle Ressourcen einsparen zu können, meinte Franz Siegl, darum gehe es gar nicht. Vielmehr sei das eine Gelegenheit, zusammen mit den Nachbarkommunen einen Pass zu haben. „Wir unterstützen das. Obwohl wir nicht wissen, ob und wie er genutzt wird, aber wir sollten es ausprobieren“, fand Siegl. Die Ausschussvorsitzende fand es wichtig, im Herbst die Zahlen und die Auswertung zu bekommen. Der Ausschuss gab einstimmig die Empfehlung dafür ab.

Am 4. März findet eine zusätzliche Sitzung mit den Kommunen Biblis, Lampertheim und Viernheim statt, um das Geschäftsstellenmodell für die konfessionellen Kitas zu besprechen. Dafür kommt eigens der Bischof aus Mainz, um es zu erläutern, teilte Schader mit.

Siegl schlug vor, eine Vertreterin der Stelle „ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, die Menschen mit Behinderung berät, einzuladen. Der Kreis sucht dafür in Bürstadt einen Raum, um diese Beratung einmal die Woche für eine Stunde durchführen zu können. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.02.2020