Bürstadter Boxgala bietet spannende Kämpfe

BÜRSTADT.Mehr als 200 Zuschauer erlebten bei der siebten Boxgala des Bürstädter Boxrings 23 spannende Kämpfe in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Von der Schülerklasse bis zum Schwergewicht der Herren reichte die Bandbreite der Faustkämpfe in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule – darunter in der Jugendklasse auch ein Fight der Frauen. Fünf Sportler des Ausrichters stiegen vor heimscher Kulisse in den Ring, mit unterschiedlichen Erfolgen. Miguel Hummel, Maxim Shishkanov und Henry Grün verloren ihre Kämpfe teilweise ganz knapp. Fabian Beutel und der Newcomer Mehrdad Mohammadi gewannen ihre Begegnungen – sehr zur Freude der Trainer und des Vorstandsteams mit Dennis Guckert an der Spitze. Der Vereinsvorsitzende zog nach rund fünf Stunden Boxsport ein insgesamt positives Fazit der Veranstaltung und dankte seinen Vereinskollegen für die Mithilfe und die reibungslose Organisation in allen Bereichen. beh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018