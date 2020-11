Bürstadts Schillerschule: 15 Schüler und drei Lehrer betroffen

Bürstadt. An der Schillerschule in Bürstadt hat sich ein Kind der Sprachheilabteilung mit dem Coronavirus infiziert. Betroffen sind nach Angaben von Schulleiter Torsten Wiechmann zwei Klassen: 15 Schüler und drei Lehrer. „Wir warten auf Informationen vom Gesundheitsamt, wann sie wieder zurückkehren dürfen.“ Ob diese Kinder gesammelt an der Schillerschule getestet würden, weiß Wiechmann nicht. „Doch das wäre ungünstig, da die Kinder aus dem ganzen Kreis zu uns kommen“, meint er. Er fände es sinnvoller, wenn die Kinder an ihrem Wohnort zum Test gehen könnten.

„So ein Fall kann immer eintreten, und jetzt hat es uns halt erwischt.“ Aber die Schillerschule sei gut vorbereitet, soweit das überhaupt gehe. Alle 20 Minuten würde stoßgelüftet, dafür seien in einigen Klassen die Kinder zuständig und würden Kurzzeitwecker stellen. „Zudem bleiben wir kohortentreu“, sagt er und muss selbst lachen über das altertümliche Wort. So stehe es jedoch in der Verordnung und bedeute, dass sich die Klassen nicht mehr treffen dürfen.

Er hofft, dass alle gesund zurückkommen. Bei Kindern verlaufe eine Infektion zum Glück meist unproblematisch. Mehr Sorgen macht er sich um die Lehrer. Sie trügen bei näherem Kontakt zwar eine Maske, „aber ein Risiko bleibt“. cos

