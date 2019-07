Bürstädter auf Platz fünf

Bürstadt.Beim diesjährigen Isarpokal, einem der wichtigen Sichtungsturniere des Deutschen Judo-Bundes (DJB), belegte der Bürstädter Ian Störmer vom 1. Judo-Club Bürstadt in der Altersklasse U 20 in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm den fünften Platz.

Ausrichter des hochklassigen Turnieres war der TSV München-Großhadern. Der Wettbewerb fand in der unter Judoka sehr beliebten Siegi-Sterr-Judohalle auf drei Wettkampfflächen statt. Die sportliche Leitung hatte der Bundestrainer Pedro Guedes.

Gekämpft wurde zunächst in fünf Pools, wobei jeweils der Gruppensieger und der Zweitplatzierte sich für die Hauptrunde qualifizierten. Störmer meisterte seinen Pool mit zwei Siegen und einer vermeidbaren Niederlage gut und qualifizierte sich für die Hauptrunde mit insgesamt zehn Athleten. In der Hauptrunde gewann Störmer seinen ersten Kampf durch einen sehenswerten Ausheber und war somit im Halbfinale angekommen. Hier unterlag er dem Leipziger und späteren Zweitplatzierten Lennart Slamberger knapp durch O-Soto-Gari. Beim Kampf um Platz drei unterlag Störmer Dan Matuschowitz vom Judo-Team Hannover, den er in diesem Jahr bereits zweimal bezwingen konnte, knapp durch eine Würgetechnik im Bodenkampf. Sieger der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm wurde Luc Meyer vom KSC ASAHI Spremberg.

Trainerin Nadine Müller war im Großen und Ganzen zufrieden. Auf diesem Leistungsniveau entschieden immer Nuancen und kleinste – manchmal auch tagesformabhängige – Unterschiede über Sieg und Niederlage. red

