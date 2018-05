Anzeige

Die Gruppe der Bürstadter Schützen machte den Großteil aus. Weitere Teilnehmer kamen aus Hassenroth, Viernheim und Rüsselsheim. „Die Bezirksmeisterschaften bieten den Vorteil, dass man sich als Schütze einen anderen Bezirk aussuchen kann, wenn man an einem Termin verhindert ist“, berichtete der Vorsitzende. Die Landesmeisterschaft findet am 7. und 8. Juli in Dietzenbach statt, die Deutschen Meisterschaften am dritten Augustwochenende ganz in der Nähe in Wiesbaden.

Bürgermeisterin Bärbel Schader kam am Vormittag vorbei und überreichte ein Kuvert. „Die Bogenschützen sind ein sehr aktiver Verein und immer bereit, etwas für die Stadt zu machen“, betonte sie. Unter anderen beim Stadtjubiläum im vergangenen Jahr war der PCB dabei und ist seit vielen Jahren auf dem Weihnachtsmarkt zu finden.

Thema Freiflächenplanung

In Sachen Sportgelände gibt es in dieser Woche ein Treffen mit allen beteiligten Vereinen wie den Radfahrern und dem VfR. Hier werden weitere Details zur Freiflächenplanung besprochen.

Brinkmann ist guter Dinge, dass die eigene Halle noch vor dem 25-jährigen Vereinsjubiläum 2020 fertiggestellt wird. Die ersten Vorbereitungen laufen bereits. Wenn die Halle bis dahin steht, möchte sich der Club um die Ausrichtung der Landesmeisterschaft bewerben. „Das traue ich meinen Leuten durchaus zu. Und befreundete Vereine würden uns ebenfalls unterstützen“, versicherte der Vorsitzende. Der Inhalt des Bürgermeisterinnen-Kuvert fließ schon mal auf das Sparkonto für die eigene Halle. cid

