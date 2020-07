Bürstädter CDU bereitet Listen vor

Bürstadt.In Bürstadt haben die Christdemokraten einen Wahlvorbereitungsausschuss unter der Leitung von Walter Wiedemann eingerichtet. Dieser solle bis Ende September Kandidatenvorschläge für die Neuwahl der Ortsbeiräte und der Stadtverordnetenversammlung am 14. März 2021 erarbeiten, welche eine CDU-Mitgliederversammlung dann im Oktober beschießen soll. Wiedemann ist zuversichtlich, dass seine Union die Frauenquote erfüllen wird, wie sie derzeit in der CDU diskutiert wird: „Wir werden jünger und weiblicher. Für den politischen Erfolg brauchen wir eine gute Mischung aus neuen, jungen Köpfen und erfahrenen Mandatsträgern.“ Der Einstieg in den Kommunalwahlkampf soll mit der Feier zum 75-jährigen Bestehen der CDU Bürstadt Ende November einhergehen. red

