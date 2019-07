Bürstädter CDU besucht Bauhof

Bürstadt.Die CDU-Fraktion ist auch in der politischen Sommerpause aktiv und veranstaltet am Montag, 15. Juli, 19 Uhr, eine „Mobile Fraktionssitzung“ mit dem Fahrrad. Etappenziele sind in der Waldgartenstraße der Bauhof und die Stadtgärtnerei. Bei einer möglichen Verlagerung – etwa zur früheren Biogasanlage – ergeben sich neue Perspektiven für einen kommunalen Betriebshof. „Wir informieren uns vor Ort über Aufgaben, Arbeitsabläufe sowie Personal- und Flächenbedarf und sammeln weitere Anregungen für die politische Arbeit“, kündigt CDU-Fraktionschef Jürgen Eberle an. Gegen 20.30 Uhr ist ein geselliger Tour-Ausklang vorgesehen. Treffpunkt ist 19 Uhr am Betriebshof in der Waldgartenstraße. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.07.2019