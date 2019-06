Bürstädter CDU wirft den Grill an

Bürstadt.Die CDU Bürstadt lädt am Freitag, 28. Juni, zu ihrem traditionellen Sommerfest „Grill & Chill“ in das Anglerparadies Groß-Loch auf dem Vereinsgelände des ASV 1933 Bürstadt ein. Neben dem Landtagsabgeordneten Alexander Bauer hat auch CDU-Kreisvorsitzender und Staatssekretär Michael Meister sein Kommen zugesagt. Darüber hinaus stehen mit Bürgermeisterin Barbara Schader und CDU-Fraktionschef Jürgen Eberle auch zahlreiche Kommunalpolitiker der CDU für den politischen Plausch bereit. Um Rückmeldung wird bis zum 24. Juni gebeten unter Telefon 06206/96 99 76 oder per E-Mail an info@cdu-buerstadt.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019