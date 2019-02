Bürstädter Feuerwehr feiert ausgelassen

Bürstadt. Mit Pauken und Trompeten startete die Feuerwache Bürstadt Mitte in eine lange Partynacht. Dazu hatten die Aktiven um Feuerwehrvereinschef Alfred Engert das Gerätehaus in einen Narrentempel verwandelt. Beim Einmarsch des Spielmannzuges Bürstadt-Hofheim riss dieser die Zuhörer von den Sitzen. Mit kraftvollen Tönen wurden sie in die schwungvolle Nacht begleitet.

Das Moderatorenteam Alfred Engert, Nicole Held und Jennifer Hildebrand begrüßte die Mannschaft, deren Familien und Freunde. Für den tänzerischen Auftakt sorgte die „Rasselbande“ des Heimat- und Carnevalvereins (HCV). Mit wippenden Röcken, fliegenden Beinen und strahlendem Lächeln eroberten die kleinen Gardetänzerinnen die Herzen der Partygäste und ließen sie kräftig applaudieren.

In die glamouröse Welt der Spielcasinos entführte die HCV-Gruppe Kontrast. Als tanzende Spielkarten kostümiert, verursachten sie so manch offen stehenden Mund. Mit überbordendem Applaus wurde dabei auch ihre ideenreiche Choreografie einer wirbelnden Kugel über einem riesigen Spieltisch belohnt. Das Publikum, unter ihnen Bürgermeisterin Bärbel Schader, Erster Stadtrat Walter Wiedemann und die fidele Truppe der Stadtteilwehr aus Bobstadt, honorierte auch die Auftritte der Diamant Chicks, die der Bürstädter Fastnachtsclub zur närrischen Bereicherung geschickt hatte.

Zum Luftholen lud zwischendurch immer wieder DJ Rick mit Songs der 70er Jahre bis heute ein. Nicht wenige nutzten die Gunst der Stunden für ein eigenes Tänzchen. Da hüpfte ein verwegen aussehender Pirat mit einem Schmusekätzchen über das Parkett, und so mancher ABBA-Fan schwang die Hüften mit einem bayowarischen Seppel. Doch die wenigsten Partygäste konnten den hinreißenden Tänzern der befreundeten Vereine das Wasser reichen. Neben den Sackschdoahogger Ladies gehörten auch Gruppen des Spiel- und Kulturkreis (SKK) und die „Magics“ dazu.

Orden für alle Aktiven

Mitten in den kunterbunten Abend rauschte das Stadtprinzenpaar: Manuela II. mit Prinz Marcel II. samt Anhang der Vereins-AG und SKK-Gardemädchen grüßten überschwänglich ihre Untertanen. Während die Brandschützer ihre Gäste bewirteten, wurde es langsam eng im Narrenbau.

Von Tanzrunden mit Schunkelmusik aufgelockert, griffen die Bläser noch einmal zu ihren Instrumenten, und die Trommler ließen die Sticks fliegen. Der Spielmannszug wurde für seinen spektakulären Auftritt gefeiert, ebenso wie das Feuerwehr-Männerballett, das sich in bezeichnender Weise „Coole Daddy’s“ nennt. Die sieben aktiven Feuermänner und ihre „Nähfee“ Jennifer Hildebrand wurden für ihre tänzerische Einlage ausgelassen bejubelt.

Allen Bühnenaktiven dankte das Moderatorenteam mit speziellen „Orden“. So bekamen die Erwachsenen „Blaulichtwasser“ und die jüngeren beweglichen Tänzerinnen wurden mit Schlüsselanhängern belohnt. „Damit unterstützen wir die Aktion Paulinchen“, ließ Alfred Engert wissen. Dabei handelt es sich um eine Initiative für brandverletzte Kinder.

