Mit 60 Mitgliedern sieht Jakob die Einsatzabteilung gut aufgestellt. Die Ausrüstung mit zehn Fahrzeugen und umfangreichem weiterem technischem Gerät sei in gutem Zustand.

Erfreulich auch die 22 „Feuerstrolche“ in der Kinderabteilung und 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Der Alters- und Ehrenabteilung gehören 28 Mitglieder an. Im Musikzug sind 57 Frauen und Männer aktiv.

Nach dem Wehrführer kam Nicole Held mit dem Bericht über die „Feuerstrolche“ zu Wort, bei denen Spiel und Spaß mit ernstem Hintergrund die Arbeit in den Gruppentreffen bestimmten. Bei der Kinderolympiade der Feuerwehren belegten die Bürstädter den ersten Platz. Beim „Tag der offenen Tür“ war die Bastelecke der „Feuerstrolche“ gut besucht.

Die Jugendwehr mit fünf Mädchen und neun Jungen übte bei den regelmäßigen Zusammenkünften fleißig Feuerwehrarbeit in Theorie und Praxis, berichtete Jugendwartin Kerstin Winkler. Ferner holten die Jugendlichen, unterstützt von Helfern, zu Jahresbeginn die Christbäume ab. Auch beteiligten sie sich an den Martinsumzügen und pflegten im Kreiszeltlager den Kontakt mit den anderen Jugendwehren.

In einer kurzweiligen Dia-Schau stellte Stabführer Erik Winter die Aktivitäten des Musikzuges dar, darunter ein Platzkonzert auf dem Marktplatz und die Beteiligung an den Umzügen zu Fastnacht, beim Stadtjubiläum und am Kirchweihfest. 60 Auftritte verzeichnete die Statistik. Daneben pflegten die Feuerwehrmusikanten Geselligkeit.

Intensive Brandschutzerziehung

Über die Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Schulen berichtete Siegfried Gebhardt. Neben der Arbeit in den Institutionen besuchten die Kinder auch den Feuerwehrstützpunkt und lernten Fahrzeuge und Gerät sowie die Atemschutzübungsstrecke kennen. Brandschutzaufklärung bietet die Bürstädter Feuerwehr auch für Senioren an. Geplant ist in diesem Jahr auch ein Brandschutz-Seminar für Flüchtlinge.

Der Beifall setzte sich bei den Beförderungen fort. Luca Aupperle und Jason Gluth wurden zu Feuerwehrmännern ernannt, Nicole Held ist jetzt Feuerwehrfrau. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Jennifer Hildebrandt befördert, Tamara Engelhardt zur Hauptfeuerwehrfrau. Manuel Hildebrand wurde zum Löschmeister befördert. Die Urkunden überreichte Wehrführer Jakob. Simon Lambrecht wurde zum Brandmeister befördert. Hier überreichte Kreisbrandmeister Reiner Agostin die Urkunde. Er sprach außerdem ein Grußwort und übermittelte Grüße des Kreisbrandinspektors.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018