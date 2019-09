Bürstädter Judoka feiern Erfolg

Bürstadt.Beim gut organisierten Judoturnier „Weißer Turm Pokal“ von Bad Homburg, das mit sehr vielen, sehr guten Athleten besetzt war, belegte die Bürstädterin Katharina Keltjens vom 1. Judo-Club in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm in der Altersklasse U14 nach drei souveränen Siegen verdient den ersten Platz.

Keltjens konnte alle ihre Kämpfe über einen sehr starken Griff dominieren. Durch diesen guten Griffkampf und sehr variable Techniken wurde sie am Ende verdient Erste und freute sich bei der Siegerehrung über einen kleinen schönen Pokal.

Ebenfalls in der Altersklasse U14 kämpften die Bürstädter Jungs Florian Ruckteschler (bis 34 Kilogramm), Mika Bischof (bis 50 Kilogramm) und Anton Krahn (auch bis 50 Kilogramm). Alle drei Athleten belegten nach guten Leistungen im starken Feld am Ende den fünften Platz.

Guter Griffkampf

Ruckteschler dominierte seine ersten beiden Kämpfe jeweils und gewann zweimal durch die Technik Uchi-Mata, musste jedoch die Kämpfe drei und vier durch Seoi-Nage beziehungsweise Haltegriff knapp verloren geben. Hervorzuheben war Ruckteschlers guter Griffkampf in allen Begegnungen.

Bischof gewann seinen ersten Kampf überzeugend durch Tai-O-Toshi und anschließendem Festhaltegriff. Beim zweiten Kampf führte eine kleine Unaufmerksamkeit Bischofs zur schönen Fußtechnik De-Ashi-Barai durch den Gegner. Bischof hakte diese Niederlage jedoch schnell ab und gewann seine Kämpfe drei und vier seinerseits mit De-Ashi-Barai und O-Soto-Gari. Im fünften Kampf um Platz drei verlor Bischof knapp durch einen Festhaltegriff des Gegners.

Krahn zeigte gutes Judo und gewann gleich seinen ersten Kampf mit O-Soto-Gari. Im zweiten Kampf jedoch führte die überraschende Technik Tomoe-Nage, eine Selbstfalltechnik des Gegners zur ersten Niederlage. Krahn ließ sich jedoch nicht unterkriegen und gewann seine Kämpfe drei und vier mit jeweils unterschiedlichen, sehr variablen Techniken. Kampf fünf um Platz drei verlor Krahn knapp und etwas unnötig durch eine sauber ausgeführte Festhaltetechnik des Gegners.

In der Altersklasse U11 gewann Dimitar Atanassov in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm den zweiten Platz. Seinen ersten Kampf gewann Atanassov durch einen gut ausgeführten O-Soto-Gari. Im Halbfinale besiegte Atanassov dann seinen Gegner mit Koshi-Guruma und zog damit ins Finale ein. Im Finale dominierte Atanassov nicht mehr so eindeutig wie in den beiden ersten Kämpfen, machte aber weiterhin gute Ansätze, kam damit aber nicht ganz durch und wurde vom Gegner konsequent gekontert. Am Ende freute sich Atanassov über Platz zwei sehr.

Philipp Halkenhäuser trat ebenfalls in der U11 an, hier in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm. Nach einem Freilos in Runde eins, gewann Halkenhäuser im zweiten Durchgang mit Ko-Soto-Gari. Seine Kämpfe drei und vier musste der junge Bürstädter jeweils knapp verloren geben. Bei der Siegerehrung hieß es dann für Halkenhäuser Platz fünf.

Das Trainergespann Nadine Müller und Klemens Timm war sehr stolz auf alle ihre Schützlinge und deren gute Leistungen. In den nächsten Wochen werden sie im Training am einen oder anderen kleinen Schwachpunkt, der noch zu sehen war, arbeiten und kleinere taktische Fehler abstellen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.09.2019