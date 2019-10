Bürstädter laufen 61 Kilometer auf dem Ederhöhenweg

Bürstadt.Drei Frauen und fünf Männer der IG Wanderfreunde nahmen den dritten Teil des Ederhöhenweges in Angriff. Der Anfang der Wanderung war an der Quelle am Ederkopf (676 Meter) im Rothaargebirge. Hier beginnt die Eder ihren 177 Kilometer langen Lauf zur Fulda. Der Ederhöhenweg verläuft am Anfang für ein kurzes Stück zusammen mit dem Rothaarsteig in den Ederbruch, ein sumpfiges Quellgebiet mit seltenen Farnen und Moosen. Als erste Siedlung erreichte die Gruppe nach etwa sieben Kilometern Altenteich, mit einer alten Mühle aus dem 17. Jahrhundert, heute zu einer Ferienwohnung umgebaut. Nach weiteren fünf Kilometern am Ufer der Eder entlang, kamen sie nach Erndtebrück zum Bahnhof, dem Endpunkt des ersten Tages.

Am Ortsende von Erndtebrück wanderten sie am nächsten Tag hinauf auf eine Höhe von 605 Metern. Durch ein größeres Waldgebiet ging es abwärts durch das Tal des Goddelsbaches zum Bahnhof Birkelbach im Norden des gleichnamigen Ortes. Hier wurde die Eder überquert. Der weitere Weg führte am rechten Ufer entlang nach Aue, vorbei an einem Stolleneingang vom früheren Bergbau, der jetzt eine Fledermaushöhle ist. Hier endete die zweite Etappe.

Ab Aue ging es bergauf zur Wallburg Aue und auf einem Höhenweg zur Kilbe. Weiter in der Nähe der Eder kam die Wandergruppe durch Markthausen und kurz danach an den Anfang von Raumland, wo die Wanderung des dritten Tages endete.

Am Ortsende von Raumland wechselten die Bürstädter auf die linke Seite der Eder und kamen zur Siedlung Meckhausen in einem tief eingeschnittenen Bachtal. Ein kurzes Stück aufwärts zum Sattel zwischen Honert und Ohrenbachsrücken, ging es dann auf Hangwegen allmählich abwärts nach Arfeld. Am Ortsende, wo die Arfe in die Eder mündet, endete die vierte Tagesetappe.

Ab dem Ort Schwarzenau folgt der Ederhöhenweg durch ein größeres Waldgebiet in einem weiten Bogen um den Berg „Herzogeiche“ zum Sattel, dann weiter zur Straße Beddelhausen-Richstein. Ein weiteres Waldgebiet des Kalmbracht schließt sich an bis zum Quellgebiet des Tiefenbachs und führt bergab in den Ort Beddelhausen, zum Ende der Wanderung in diesem Jahr, die insgesamt 61 Kilometer lang war. Nach einem gemütlichen Abend am Vortag und einem ausgedehnten Frühstück am Morgen traten die Wanderfreunde die Heimfahrt an. Die Fahrt nach Hause führte an Asel Süd vorbei, um die Stelle nochmals zu besuchen, an der bei der letzten Wanderung 2018 infolge der Trockenheit die Brücke zu sehen war. Obwohl im Juni 2019 diese Brücke vom Wasser überdeckt war, steht sie jetzt wieder im Trocknen.

Vom 3. bis 8. Mai 2020 ist eine weitere Etappe von etwa 60 bis 65 Kilometern von Beddelhausen nach Schmittlotheim geplant. red

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019