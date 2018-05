Anzeige

Bürstadt.Die Initiative „Lesen mit Herz“ hatte ihre Premiere im vergangenen Jahr im alla hopp!-Park in Bürstadt. Die zweite Auflage des Lyrik-Events fand dann in der evangelischen Kirche in Bürstadt statt. Jetzt kehren Monika Barmann, Renate Gayer, Christa Kilian, Rita Lausecker, Johanna Tausch, Gabi Winkler , Siegfried Gebhardt und Helmut Kaupe wieder zurück in die Anlage vor dem Bürstädter Rathaus.

„Durch die Blume“ lautet das Motto am Dienstag, 12. Juni, ab 18.30 Uhr. Treffpunkt für alle Lyrik-Interessierten ist die Hochzeitsschaukel. „Die werden wir auch mit Blumen schmücken“, verrät Siegfried Gebhardt dem „Südhessen Morgen“ schon vorab.

Er hat mit seinen Mitstreitern Prosa, Gedichte und Liedtexte ausgesucht, die „durch die Blume“ sprechen und von Blumen erzählen. So haben sich die Literaturinteressierten Heinz Erhard vorgenommen, aber auch den „Kleinen grünen Kaktus“ der Comedian Harmonists oder „Für mich soll es rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef. „Lustige Texte wechseln sich mit Nachdenklichem ab“, erklärt Gebhardt. Monika Barmann trägt zudem eigene Werke vor.