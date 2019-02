Bürstädter mit Messer bedroht

Bürstadt.Ein 56-jähriger Mann ist am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr an einem Bahnsteig des Bürstädter Bahnhofs von einem Fremden mit einem Gemüsemesser bedroht worden. Der Täter forderte die Herausgabe der Geldbörse. Der Bürstädter ging nicht darauf ein, woraufhin ihn der Täter beschimpfte und vom oberen Gleis des Turmbahnhofs in Richtung Heppenheimer Straße flüchtete. Der Täter wird als schlank beschrieben und auf Anfang 20 geschätzt. Er war laut Polizei mit einem hellblauen Tuch maskiert und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, eine helle Übergangsjacke sowie ein weißes Basecap. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 06251/84 68 0 melden können. kur/pol

