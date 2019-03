Bürstädter Sainäwwel spenden 3000 Euro

Bürstadt.Für eine weitere Spendenübergabe waren die Sainäwwel dieses Mal beim TV zu Gast. Der Verein hat die 20 Bänke erhalten, die er von der Spende im vergangenen Jahr bestellte. Sie werden bei den Turnern aufbewahrt.

„Wir haben die mit der hohen Rückenlehne, die wir wollten. Sie sind von Menschen mit Behinderungen angefertigt worden, das war uns wichtig“, berichtete TV-Vorsitzender Andreas Röß, der die Gäste willkommen hieß. Falls die Sainäwwel die Bänke brauchen, können sie sich melden, aber auch andere Vereine, die die komfortablen Sitzgelegenheiten ausleihen möchten. Dann verteilten die Sainäwwel erneut Spenden. Diese gingen zum einen an den Wünschewagen des ASB.

Tina Schönleber vom ASB Mannheim/Rhein-Neckar lebt in Bürstadt und war mit dem Wagen gekommen, um die 1500 Euro abzuholen. „Wir machen mit dem Wagen Fahrten für Menschen jeden Alters in der letzten Lebensphase. Das können ganz unterschiedliche Wünsche sein, die wir erfüllen, beispielsweise eine Fahrt an die Nordsee oder zu einem Spiel des Lieblingsvereins“, berichtete Tina Schönleber.

Inzwischen gibt es rund 70 Ehrenamtliche, die so eine Fahrt begleiten können, darunter Ärzte und Krankenschwestern. Für all das braucht es Geld. Allein das Fahrzeug kostet mit der Ausstattung 120 000 Euro. „Die Kosten für die Fahrten können entweder nur das Benzin sein oder vielleicht 1500 Euro, wenn es nach Berlin zu einem Fußballspiel geht“, berichtete die Fahrerin des ASB.

Die Patienten mit einer tödlichen Diagnose und eine Begleitperson sind frei. Jeder, der noch einen letzten Wunsch hat, kann sich melden oder Angehörige, die so einen Wunsch erfüllen wollen. Rund 14 Tage dauert die Vorbereitung, je nachdem was gewünscht wird. „Zeit ist ein großer Faktor, weil die Menschen oft nicht mehr so lange leben“, machte Tina Schönleber deutlich.

1000 Euro gingen an das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim. „Das Hospiz ist ein Ort des Lebens, der Freude und des Lachens“, betonte Beate Däuwel von der Öffentlichkeitsarbeit. Das Haus liegt in Dudenhofen. Dort können Kinder mit lebensverkürzenden Krankheiten bis zu 28 Tage im Jahr aufgenommen und betreut werden. „Das ist für die Eltern eine enorme Erleichterung. Die Geschwisterkinder kommen oft zu kurz“, erzählte Beate Däuwel. Am 22. Juni feiert das Hospiz sein Zehnjähriges mit einem großen Sommerfest und einem Tag der offenen Tür. „Zu diesen Zeitpunkt werden keine Patienten da sein. Besucher können sich so umschauen und sich ein Bild machen“, verkündete Beate Däuwel.

Der dritte Spendenempfänger war Pfarrer Igor, der seit anderthalb Jahren die katholische Pfarrgruppe mitbetreut. Seit 25 Jahren unterstützt er ein Projekt für Kinder und Jugendliche in einem Heim in Kremnitz in der Slowakei. Das ist seine alte Heimat. „Die Kinder besuchen die Schule oder die Berufsschule“, so Pfarrer Igor. Einige gehen auch auf eine Spezialschule, weil sie ein Handicap haben. 500 Euro kann er mitnehmen, um den Kindern eine schöne Urlaubszeit zu ermöglichen.

