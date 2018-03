Anzeige

Bürstadt.Am vorletzten Spieltag spielten die Schachfreunde 1931 Bürstadt auswärts in Biblis. Obwohl zwei Partien verloren gingen, konnten die Bürstädter durch Siege von Dirk Fröhlich, Stephan Ziska, Kostas Makryniotis, Claus Rothenhefer und Dominik Engel, unterstützt durch ein Unentschieden von Horst Stockmann, mit fünfeinhalb zu zweieinhalb, überzeugen. Mit sieben Mannschaftspunkten liegen die Schachfreunde hiermit auf Platz drei der Bezirksoberliga. Am letzten Spieltag muss das Heimspiel gegen Heppenheim, derzeit auf Platz vier, über den dritten Platz auf dem Treppchen entscheiden, da die Bürstädter selbst bei einem Sieg wenige Chancen auf den Vizemeistertitel hätten. Abgesehen vom regulären Spielbetrieb erwartet Schachbegeisterte aus der Region auch der Beginn der 21. Offenen Stadtmeisterschaft der Schachfreunde 1931 Bürstadt. Die jährliche Stadtmeisterschaft ist eine feste Größe im Terminkalender der Schachfreunde. Dabei findet das Turnier mit insgesamt sieben verschiedenen Terminen traditionell über das ganze Kalenderjahr verteilt statt. Im Vorjahr gewann Danny Schmidt bereits zum wiederholten Male das Turnier.

Den Siegern winken auch diesmal wieder attraktive Geldpreise. Außer dem Sieger erhalten auch der Zweit- und Drittplatzierte je Preisgeld sowie der jeweils Beste aus den Ratinggruppen. Die Jugend wird separat gewertet und darf sich auf Sachpreise freuen. Das Startgeld beträgt zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Jugendliche bis 18 Jahren. Die Spieltermine für die Stadtmeisterschaft sind: Freitag, 2. März (Anmeldung bis 19.30 Uhr), 13. April, 25. Mai, 22. Juni, 7. September, 19. Oktober und der 16. November (jeweils 20 Uhr). In Ausnahmefällen kann vorgespielt werden. Nur in der ersten Runde ist ein Nachspielen bis zum 16. März möglich. So können auch noch Interessenten einsteigen, die am ersten Spieltermin verhindert sein sollten. red