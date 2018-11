Bürstädter SPD nach wie vor verärgert

Bürstadt.Wenn in Bürstadt ein Grundstück verkauft wird, erfährt die Stadtverwaltung davon. In begründeten Fällen – und sofern sie ein Konzept für die Entwicklung vorliegen hat – kann sie von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Damit dies in Zukunft besser funktioniert, soll die Verwaltung alle Fraktionschefs im Parlament benachrichtigen. Zudem soll sie die 22 Jahre alte Satzung aktualisieren. Das haben die Kommunalpolitiker im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung einstimmig beschlossen.

Die SPD nimmt Bürgermeisterin Bärbel Schader übel, dass die Stadtverordneten aus ihrer Sicht zu spät über den Verkauf des Grundstücks in der Nibelungenstraße 99 informiert wurden (wir berichteten). „Es sollten nicht wieder sechs Wochen vergehen, wenn nur acht Wochen Zeit ist, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen“, sagte SPD-Fraktionschef Franz Siegl. Zudem kritisierte er, dass die Verwaltung die Satzungen der Stadt nicht kontrolliert. Diese sollten seiner Ansicht nach regelmäßig auf ihre Gültigkeit überprüft werden.

„Markt wird uns auffressen“

„Wir wollen nicht planlos etwas kaufen, sondern müssen definieren, welche Entwicklung dort jeweils gewollt ist“, sagte Alexander Bauer (CDU). „Zudem können wir dem privaten Käufer über den Bebauungsplan Vorgaben machen – ohne es selbst zu erwerben.“ Doch Franz Siegl meinte: „Ich habe die Befürchtung, wenn wir alles dem Markt überlassen, wird uns der Markt auffressen.“

Hartmut Jung vom Bauverwaltungsamt erläuterte den Politikern, dass die „formalen Mängel leicht zu beheben“ seien. Allerdings „brauchen wir eine konkrete Absicht, was mit dem Grundstück geschehen soll“, so Jung, und diese müsse von den Stadtverordneten bereits beschlossen sein. Dies gelte beispielsweise bald für das Gebiet der östlichen Innenstadt, weil dafür im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt ein Maßnahmenkatalog beschlossen werde. Für das Gebiet, wo bisher die Aktiven Kernbereiche galten, könnte nun zusätzlich ein städtebauliches Entwicklungskonzept definiert werden. cos

