Bürstädter Tennis-Herren dominieren ihre Gegner

Bürstadt.Der Start in den zweiten Teil der Tennis-Medenrunde der Bezirksliga A konnte für die beiden Herren-50-Teams des TC Bürstadt (TCB) nicht besser lauen.

Gut vorbereitet durch ein Trainingscamp und ein Doppel-Vorbereitungsturnier gingen beide Mannschaften hoch motiviert in ihre Spiele. Zwei klare Heimspielsiege verbessern die Bilanz beider Teams. Erstmals in den neuen gesponserten Team-Outfits, dominierten sie ihre Gegner in den Einzel- und Doppelspielen. Die Herren 50 I kamen zu einem nie gefährdeten 9:0-Sieg gegen den TC Groß Rohrheim und spielten auf hohem Niveau. Die Herren 50 II ließen dem TC Rüsselsheim III beim klaren 8:1-Erfolg keine Chance.

Ergebnisse, Herren 50 I: Einzel: Baierle, Dieter 6:4, 6:1; Glanzner, Jens 6:2, 6:4; IIlle, Thomas 6:0, 6:2; Ehrenfels, Norbert 6:1, 6:0; Jäger, Rolf 6:4, 6:4; Kollerer, Wolfgang 6:4, 6:4; Doppel: Beierle/Glanzner 6:4, 6:3; Ille/Ehrenfels 6:3, 6:4; Jäger,R./Kollerer 7:5, 6:2.

Ergebnisse, Herren 50 II: Einzel: Jäger, Dieter 1:6, 7:5, 10:8; Möbius, Thomas 6:0, 6:1; Hackl, Jürgen 6:0, 6:2; Roth, Alfred 6:2, 2:6, 12:10; Neumann, Peter 0:6, 3:6; Hassanien, Max 6:2, 6:3; Doppel: Jäeger/Möbius 7:5, 6:2; Hackl/Hassanien 6:4, 6:1; Buss/Massoth 6:3, 6:1. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.08.2019