Bürstädter testen zwei Wochen lang E-Bikes

Bürstadt.E-Bikes für 14 Tage umsonst testen? Das hat Nahmobil Hessen angeboten. Die Stadt hat sich für die Aktion beworben und den Zuschlag erhalten. Sie läuft in einem ersten Zeitraum von März bis Mai.

„Das ist auf jeden Fall sehr viel besser als die zehn Minuten im Radladen. Wir wollten unseren Bürgern die Möglichkeit geben, die Pedelecs oder E-Bikes ausführlich zu fahren, um dann zu entscheiden, ob es etwas für sie ist oder nicht“, so Ordnungsamtsleiter Rainer Stöckel, der selbst mit dem Rad da war.

Die Stadt hatte schon gar nicht mehr mit einem Zuschlag gerechnet. „Es hat so lange gedauert, weil sich rund 130 Kommunen für das Angebot beworben haben“, berichtete Marcel Detemple, Mitarbeiter von Goyago, die mit ihrem Farradladen in Schwalbach die Bikes zur Verfügung stellen.

Die Bürger konnten sich für ein Testbike bewerben. Falls sie den Zuschlag bekamen, wurden sie per Mail benachrichtigt. Am Donnerstag war es dann so weit: Die E-Bikes konnten auf dem Marktplatz bei Detemple abgeholt werden. Er hatte elf Fahrräder dabei. Es gab „normale“ E-Bikes bis zu 25 Stundenkilometer Geschwindigkeit und welche mit bis zu 45 Stundenkilometer, die sogar mit einem Kennzeichen ausgestattet sind und nur mit Fahrradhelm gefahren werden dürfen. „Das sind quasi ‚Mofas‘, allein schon von der Geschwindigkeit her“, bestätigte der Ordnungsamtsleiter.

Abgegeben werden müssen sie nach zwei Wochen. „Für April und Mai kann man sich noch bewerben, nur der März ist schon voll“, teilte Detemple mit. Dazu genügt eine Anmeldung auf der Seite www.radfahren-neu-entdecken.de unter dem Punkt „Registrieren“. Bewerben dürfen sich nicht nur Bürstädter, sondern auch alle aus dem Umkreis. Bis Ende März sollten die Registrierungen abgegeben sein.

Detemple erklärte den Testnutzern, wie die Pedelecs und E-Bikes funktionieren und auf was sie achten sollten. Die Fahrräder sind auch versichert. „Es wird in zwei Wochen auch jemand vom Unternehmen da sein, der den Wechsel vollzieht und die neuen Testfahrer einweisen wird“, betonte Detemple.

Es gibt in einigen Städten auch die Möglichkeit, E-Lastenräder zu testen. „In Frankfurt lohnt sich das beispielsweise. Es ist auch für Geschäfte interessant zum Warentransport“, erklärte Stöckel.

Es hatten sich auch Mitarbeiter der Stadt für den Test angemeldet, die ein Bike mitnehmen durften. Der Mitarbeiter hatte sogar Kinderräder mit dabei.

Wer keinen Internetzugang hat, aber sich trotzdem ab April ein Testrad ausleihen würde, kann sich im Rathaus melden. Die Daten werden dann weitergeleitet. Neben Bürstadt nimmt in diesem Zeitraum bis Mai noch Birkenau im Odenwald teil. Alle anderen hessischen Teilnehmer sind weiter entfernt. cid

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020