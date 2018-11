Bürstädter treffen ins Gold

Gedenken

„Eine bittere und traurige Erinnerung“

Die Reichspogromnacht jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal. Während in vielen Städten des Deutschen Reichs schon in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 Synagogen brannten und jüdische Geschäfte und Gebäude geplündert und ...