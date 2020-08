Bürstädter Urgestein

Die Geflügelzucht war eine Leidenschaft von Waldemar Morweiser. © Berno Nix

Bürstadt.Waldemar Morweiser war ein echter Bürstädter Bub. Am 6. August 1937 geboren, verstarb er friedlich am Sonntag, 23. August, im Alter von 83 Jahren. Der frühere Kfz-Meister, der sein Handwerk in Lampertheim erlernt hatte und sich 1980 erst in Bobstadt und ab 1983 in Bürstadt selbständig gemacht hatte, war fest in seiner Heimatstadt verwurzelt, glücklicher Ehemann, Vater und Großvater von fünf Enkeln.

Hatte er mit acht Jahren das Kriegsende und die damit einhergehenden Entbehrungen am eigenen Leibe erfahren, so fehlte es ihm nie an Kraft und Zuversicht. Bereits mit zehn Jahren trat er den Pfadfindern bei und war als Stammesführer aktiv. Auch im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde St. Michael war er betriebsam.

Beim Spiel- und Kulturkreis gehörte Morweiser zu den Gründungsmitgliedern. Ob früher in der Bütt, als Autoverkäufer oder Vorsitzender der Vereinigten Geflügel- und Farbtaubenzüchter – Waldemar Morweiser war ein Garant für Frohsinn, Fairness und Kreativität. Egal ob St. Michael eine neue Rollstuhlrampe brauchte, oder der Umzug der Geflügelzüchter vom Gelände des heutigen Nibelungenkreisels am Westeingang der Stadt auf das Gelände in der Hassellache anstand – Waldemar Morweiser, seine Ehefrau Hildegard und seine gesamte Familie halfen mit. Auf Wunsch der Familie findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt. Fell

