Bürstädter VdK fährt zu Demo

Bürstadt.Unter dem Motto „Rente für alle“ kämpft der VdK für eine grundlegende Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, organisiert der VdK Bayern am 28. März eine Großdemonstration in München. Alle Bürstädter, die bei der Demonstration dabei sein wollen, können sich kurzfristig bei ihrem VdK-Ortsverband anmelden. Der VdK organisiert die Reise und übernimmt die Kosten für die Bahngruppenkarten und die eventuell nötige Busanreise zum Bahnhof Mannheim. Auch wer noch nicht Mitglied im VdK ist, kann mit der Gruppe anreisen und die Demo unterstützen. Anmeldung und weitere Informationen gibt es bei Annegret Fettel (Telefon 06206/90 91 26) oder bei Hans-Dieter Niepötter (Telefon 0179/967 22 70). Anmeldungen sind auch per E-Mail an ov-buerstadt@vdk.de möglich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.02.2020