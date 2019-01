Bürstädter wählen Rathauschef

Bürstadt. Am Sonntag, 27. Januar, entscheiden die Bürstädter über ihren Bürgermeister - falls sie nicht schon gewählt haben: Denn von den gut 13 300 Wahlberechtigten haben bereits 1600 Bürger ihre Briefwahlunterlagen abgegeben. Neben Amtsinhaberin Bärbel Schader (oben, CDU) will Steffen Lüderwald mit Unterstützung von SPD und Grünen den Chefsessel im Rathaus erobern. Als dritte Bewerberin steht Anne Stertz-Hofmeister auf dem Wahlzettel. Sie hatte allerdings Mitte Dezember ihre Kandidatur zurückgezogen - mit dem Hinweis auf gesundheitliche Gründe. Da zu dem Zeitpunkt die Wahlbenachrichtigungen schon verschickt waren, läuft die Bürgermeisterwahl weiterhin wie geplant mit drei Bewerbern.

Die elf Wahllokale in Bürstadt sowie Bobstadt und Riedrode sind am Sonntag wie immer von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Pro Bezirk sind sechs Wahlhelfer im Einsatz, mit dem Briefwahlbezirk sind also insgesamt 72 Wahlhelfer aktiv. Sie zählen ab 18 Uhr auch aus. Mit ersten Ergebnissen rechnet Wahlleiter Michael Molitor gegen 19 Uhr. „Die Ergebnisse werden im Bürgerhaussaal mit dem Beamer auf eine Leinwand projiziert. Jeder, der interessiert ist, kann kommen“, sagt Molitor. Es stünden Tische und Stühle sowie Getränke bereit für die Besucher. Einen großen Wunsch hat er: „eine hohe Wahlbeteiligung!“

Sowohl Bärbel Schader als auch Steffen Lüderwald wollen den Tag ruhig angehen. Die Bürgermeisterin besucht am Sonntagmorgen den Gottesdienst in St. Michael. Diesen gestaltet die Kirchenband Gen Spirito mit, bei der ihr Mann mitspielt. „Danach werde ich wählen gehen.“ Am Nachmittag komme ihr Bruder zu Besuch. Am Abend will die 57-Jährige ins Bürgerhaus gehen, um die Ergebnisse zu erfahren.

Ihr Herausforderer geht am Morgen mit den beiden Hunden spazieren. „Danach will ich bei den Wahllokalen vorbei schauen“, erzählt der 50-Jährige. „Meine Kinder interessiert sehr, was passiert. Deshalb nehme ich sie mit, damit sie sich ein Bild machen können.“ Am Abend sei er im Bürgerhaus anzutreffen. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019