Bummel bietet viel Genuss

Bürstadt. In eine vorweihnachtliche Märchenwelt voller Farben, Düfte, Aktionen und Genüsse konnten die Besucher des Adventszaubers im Bürstädter Bürgerhauspark eintauchen. Von der IG Adventszauber organisiert, machten Lichter, Kerzen, Feuertonnen, Weihnachtsbäume, Nikoläuse, Engel, Hütten, Pavillons und ein hinreißend illuminierter Park den Bummel über den Rundweg zum Genuss.

Auf der festlich dekorierten Bühne vor dem Rathaus verbreiteten die Dekoration aus nostalgischer Kutsche, Rentier und Tannenbäumen weihnachtliches Flair. Für besondere Momente sorgten dort zudem die Chöre des MGV Harmonie, die Blasorchester des Katholischen Kirchenmusikvereins und der evangelische Posaunenchor. Auch vom kleinen Budendorf vor dem Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth schallten Stimmen über die Parkanlage.

Vor einem offen Feuerkorb und in Sichtweite des nostalgischen Kinderkarussell ließen es sich Nadine Lewerenz aus Lampertheim und ihre Töchter Zoe und Thea schmecken. „Der Weihnachtsmarkt in Bürstadt ist so vielfältig, und es ist immer was los“, schwärmte Nadine Lewerenz. Sie lobte die gemütliche Stimmung, die Beleuchtung und auch, dass sich ihre Kinder auf den Geräten im alla-hopp!-Park austoben konnten. Bei ihrem Bummel über den Rundweg bewunderte die kleine Familie die kreativen Arbeiten in „Sabines Kreativwerkstatt“. Große Sterne aus Holz oder Draht und liebevoll gefertigte Töpferarbeiten waren hier zu sehen. Nicht weit davon präsentierte Eva Hofer leckere Süßigkeiten aus ihrer Süsskind-Konditorei in Bürstadt.

Stollen nach Opas Rezept

Monika Brenner bot Baumanhänger an - aus kleinen Perlen und Draht gefertigt. Zudem ließ ein Stück Christstollen - nach dem Rezept von Opa Heiser gebacken - die Geschmacksknospen jubeln. Der Duft von Popcorn und heißen Maronen lieferte sich einen Wettkampf mit Zimtsternen, Dominosteinen oder Zwetschgen-Zimt-Punsch, den Lisa’s kleine Konditorei kredenzte. Aber auch Bratapfelglühwein und heiße Cocktails der „Cocktail-Elfen“ fanden ihre Abnehmer. Umringt wurde auch die Jausenstation der Metzgerei Kipfstuhl oder der Stand des Bollerwagenclubs.

Die Feuerwehr Riedrode verwöhnte die Besucher mit Gyros, und bei ihren Kollegen der Wehr Bürstadt Mitte standen süße und herzhafte Delikatessen aus dem Holzbackofen auf dem Speisezettel. Zusätzlich zu den 24 Ständen im Park gab es noch fünf weitere Aussteller, die den Briebelsaal festlich geschmückt hatten. Neben der Handarbeitsgruppe, die mit ihren Stricksachen Wärmendes für Hals, Kopf und Hände boten, fanden Besucher dort auch schöne weihnachtliche Einzelstücke - etwa die Krippen von Willi Schäfer. Der verführerische Duft von Waffeln, Tannengrün und Kerzen zog ebenso durch das Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth.

Lautes Lachen war vom Bauwagen der TSG Bürstadt zu hören. Denn wie von Zauberhand „schneite“ es hier über die Adventszauberbesucher. Immer auf Achse war Edith Appel-Thomas vom Organisationsteam. „Ich bin gestern 24,1 Kilometer gelaufen“, meinte sie lachend. Auch wenn ihr die Füße weh taten, zeigte sie sich voll zufrieden. Die Zusammenarbeit mit Ausstellern und Bauhofmitarbeitern habe wieder reibungslos geklappt. meinte sie erleichtert. Besonders begeistert war sie nach dem Gesangsauftritt der etwa 120 Kita-Kinder der Stadt. Zu ihren Gunsten fand auch eine Tombola statt. Einhellig lautete die Meinung der Besucher: Mit der Mischung aus Handwerkskunst, kulinarischem Angebot, liebevoller Gestaltung des Budendorfs sowie den unterschiedlichen Auftritten von Musikern, Sängern, Instrumentalisten und Tanzgruppen hätten die Organisatoren ins Schwarze getroffen.

