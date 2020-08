Bunte Wiesen mit Gebrumm

Bürstadt.„Hier könnte man den Weg etwas breiter machen – obwohl!“ Michael Held bückt sich nach einer himmelblauen Blüte. „Eine Wegwarte, die gibt es auch immer seltener“, freut er sich über den Fund. Vielleicht sollte man den Pfad also einfach so lassen und erst weiter vorne ausbauen? Es gibt vieles zu bedenken und abzuwägen, was das Biotop im Flur 21/22 betrifft. Genaueres erklärt Nabu-Vorsitzender Held beim Rundgang durchs sattgrüne Gelände.

Das Biotop zwischen Krieglachring und Stauffenbergstraße soll aufgewertet werden – als eines der Projekte, die mit dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ verwirklicht werden sollen. Und es gibt viel zu tun. Einige Pflanzen haben mittlerweile das Regiment übernommen, wie riesige Brombeerhecken und Holundersträuche in Baumgröße beweisen. Von der Wasserfläche, eigentlich das Herzstück des Bereichs, ist nicht mehr viel zu sehen. Dafür machen sich Weiden, Walnüsse und andere Baumarten breit. Einen Großteil der Wiese haben Brennnesseln erobert.

Die Naturschützer haben überhaupt nichts gegen diese Pflanzen – allerdings gegen ihren Ausbreitungsdrang. Wo Holunder wächst, weicht das Schilf zurück. Und Brombeerhecken überwuchern ohnehin alles, was ihnen in die Quere kommt. Dabei soll das Biotop einer breiten Vielfalt von Pflanzen – und damit auch Tieren – Lebensraum bieten. „Brennnesseln sind gut“, macht Held deutlich, und zeigt auf einen Kohlweißling, der sich gerade auf einem Exemplar niedergelassen hat. „Allerdings immer in einem gewissen Rahmen.“

Schöner werden soll die grüne Insel mitten in Bürstadt auch für Spaziergänger. Mit einladenden Bänken und spannenden Aussichten. Und eben auch Wegen, die genug Platz bieten, um bequem durchs Gelände zu flanieren.

Ideen dafür gibt’s schon jede Menge. Auf jeden Fall soll aus der versandeten Wasserfläche wieder ein echter Teich werden. Also müsste in der Mitte gebaggert werden, um näher ans Grundwasser zu gelangen. Büsche und Sträucher sollen – wo sie stören – entfernt werden, sind sich alle Beteiligten einig. Auch beim Wiesen mähen gibt es einiges zu Bedenken, wie Held erklärt. Auf dem nährstoffreichen Untergrund gedeihen nur wenige Arten. Vor allem bestimmte blühende Pflanzen brauchen aber einen mageren Boden, um sich wohlzufühlen. Wie die Wegwarte eben, die genau da wächst, wo sich die Natur Flächen zurückerobert hat: auf ein wenig Erde mit ganz viel Schotter. Also am besten das gemähte Grünzeug nicht einfach liegen lassen sondern abtransportieren, um dem Boden nach und nach Nährstoffe zu entziehen, lautet ein Vorschlag.

Auf den höher gelegenen Flächen könnten Samen für Blühwiesen verteilt werden. Das gefällt nicht nur den Insekten, sondern sieht auch sehr schön aus, wie der bunte Wildblumenstreifen zeigt, der am Weg auf der Seite der Stauffenbergstraße aufgegangen ist. Hier wäre auch Platz für einen kleinen Lehrpfad, schließlich liegt gerade auf der anderen Straßenseite die Kita Villa Kunterbunt. Die Erich Kästner-Schule ist auch nur einen Katzensprung entfernt. Und Kinder und Erwachsene für die Natur zu begeistern, ist für Michael Held genauso ein Anliegen wie für seine Mitstreiter.

Großzügiger Zeitplan

Bis die Pläne und Wünsche in die Tat umgesetzt werden können, dauert es allerdings noch mindestens ein Jahr. Zunächst sollen die Bürstädter und vor allem die Nachbarn mit ins Boot geholt werden, um bei der Gestaltung mitzureden. Zwei Anwohner haben sich bereits gemeldet und wollen bei der Planungsgruppe einsteigen, berichtet Held.

In den nächsten Tagen und Wochen geht es vor allem um die Frage, wie das Biotop in Zukunft aussehen soll. Dabei lässt sich die Planungsgruppe bewusst Zeit, um Ideen und Wünsche reifen zu lassen. Aber auch, um über die Ausführung und die Kosten nachzudenken. „Es ist ja keine Gefahr in Verzug“, stellt Held klar. Frühestens im kommenden Jahr soll es an die Feinplanung gehen. Schließlich sollen langfristig die Weichen dafür gestellt werden, dass das Biotop mit der kleinen Wasserfläche mittendrin viel Platz für viele Tier- und Pflanzenarten bietet, macht Held deutlich. „Wir lassen uns lieber Zeit und machen es richtig, bevor wir uns in 20 Jahren ärgern müssen.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.08.2020