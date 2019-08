Bunte Zuckertüten für den großen Tag

Bürstadt.Wenn die Aufregung kaum mehr auszuhalten ist, werden kleine Stärkungen dringend gebraucht: Die meisten Schultüten dürften für die Erstklässler in der Region schon gepackt sein. Am Dienstag geht’s los, dann finden in Turnhallen und Aulas fröhliche Begrüßungsfeiern statt, die Jungen und Mädchen suchen sich ihre Plätze in den Klassenzimmern, erste Fotos mit den neuen Lehrern werden geschossen – es gibt also jede Menge zu entdecken. Und auch zu verarbeiten. „Ruhe bewahren“, raten die Lehrer den Eltern und Schülern. Den Kindern wird in den ersten Wochen viel Zeit gelassen, um in Ruhe anzukommen. Eine Schultüte mit Gummibärchen, Schokolade und frischem Obst spendet aber auch zuverlässig Trost am ersten Schultag – versichern Generationen von Erstklässlern. sbo (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.08.2019