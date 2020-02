Buntes Programm bei närrischer Musikstunde

Bürstadt.Der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim veranstaltete seine närrische Musikstunde. Hierbei verwandelten über 70 Musiker mitsamt ihren Angehörigen den Lehrsaal der Feuerwehr Bürstadt in ein buntes Kostümmeer.

Neben dem 1. Bürstädter Bollerwagenclub – den eine enge Freundschaft mit dem Musikzug verbindet – war an diesem Abend auch Saskia Wenz, Sonnenbotschafterin der Stadt Bürstadt, zu Gast. Nach der musikalischen Eröffnung des Abends richtete das Bürstädter Fastnachtsprinzenpaar einige Grußworte an die Anwesenden.

Traditionsgemäß wurden an diesem Abend auch die Orden getauscht. Der mit Spannung erwartete Orden der Närrischen Musikstunde war in diesem Jahr eine Konserve unter anderem aus Aprikosen, Bohnen und Fruchtcocktail sowie der Aufschrift „Närrische Musikstunde 2020“. Im Anschluss an die Grußworte wurde das Fingerfood-Buffet eröffnet: Von süß bis herzhaft war für jeden Geschmack etwas dabei. Den Anfang beim Programmteil machte Gregor Ofenloch, der in seiner Büttenrede von den Problemchen und Leiden eines über 60-Jährigen erzählte.

Das Funkenmariechen des Musikzuges, Sabrina Rettig, erfreute mit ihrem Auftritt die Zuschauer. Mit einem Sketch rund um das Thema „Computer und die damit verbundenen Schwierigkeiten“ sorgten Peter Bär und Hubert Tausch für einige Lacher in der Musikantenschar.

Auch die Trommelshow-Formation des Musikzuges präsentiere ihre aktuell einstudierte Performance, mit der sie während der laufenden Kampagne einige Fastnachtsveranstaltungen bereichert.

Erik Minnder, verkleidet als rüstiges „Vollblutweib“, berichtete in einer weiteren Büttenrede von etlichen erfolglosen Versuchen, ihren Traummann zu finden. Ein Überraschungsgast brachte mit zwei Liedbeiträgen den Saal zum Mitsingen und Klatschen. Auch nach Ende des Programms saßen die Feiernden noch bis tief in die Nacht in geselliger Runde beisammen oder nahm die Tanzfläche in Beschlag. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.02.2020