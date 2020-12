Bus soll am Mittag nun doch in Riedrode halten

Riedrode.Rot-weiße Leitelemente, die fest auf dem Boden verschraubt werden, sollen den Weg zur Bushaltestelle am Ortseingang von Riedrode sicherer machen. Dafür werde der Bürstädter Bauhof den Randstreifen nach dem Bahnübergang mit Schotter auffüllen und verbreitern. Das hat Rainer Stöckel vom Ordnungsamt am Freitag beim Treffen vor Ort zugesagt. Zudem wird der kleine Schulbus am Mittag wieder nach

...