Busse ersetzen Zugverkehr

Biblis.Innerhalb der Sommerferien in Hessen führt die Deutsche Bahn auf den Strecken Worms- Biblis und Worms-Bensheim zeitlich koordiniert drei Baumaßnahmen durch. Während der Umbau des unteren Bahnhofsteils in Bürstadt läuft, erfolgen zeitgleich Gleiserneuerungen zwischen Worms und Hofheim sowie im Kopfgleisbereich des Wormser Bahnhofs.

Die Züge der Nibelungenbahn RB63 entfallen deshalb ganztägig in der Zeit vom 15. Juli bis 9. August und werden durch Busse ersetzt. Die Regionalbahnen der Linie RB62 können, während die Nibelungenbahn schon gesperrt ist, noch bis einschließlich 19. Juli fahren. Ab dem 20. Juli setzt jedoch für diese Linie auch der Schienenersatzverkehr ein, der bis einschließlich 8. August dauert.

Die Deutsche Bahn weist daraufhin, dass die Ersatzbusfahrten auf die Anschlüsse in Biblis beziehungsweise Bensheim ausgerichtet sind. Die Fahrgäste sollten auf beiden Strecken in Worms früher ihre Reise antreten als im Zugverkehr, heißt es in der Mitteilung weiter. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.07.2019