C-Jugend am Ball

Bürstadt/Biblis.Mit den Jugendfördervereinen BiNoWa und Bürstadt gab es gleich zwei Gastgeber für die Hallenkreismeisterschaften der C-Junioren. Insgesamt gingen fünf Gruppen für die Vorrunden an den Start, die jeweils ein Turnier austrugen. In den Gruppen waren fünf bis sechs Mannschaften aus dem Kreis Bergstraße vertreten. Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Drittplatzierten aus den Vorrunden qualifizieren sich für die Halbfinalteilnahme.

Bürstadt und Biblis können mit der Erich Kästner-Schule und der Pfaffenauhalle jeweils eine große Halle bieten. Für den Kreisjugendfußballausschuss ist es oft das größte Problem, Vereine als Ausrichter zu finden, denn schließlich benötigt man hierfür auch entsprechend Helfer und Engagement. „Für die Kinder ist das immer eine tolle Sache. Die Hallenkreismeisterschaften werden in der Winterpause durchgeführt, und motivieren zum Spielen“, berichtet Rainer Uhrig, Jugendleiter des JFV Bürstadt.

Freude am Spiel

Auch Franz Rettig, der sportliche Leiter des JFV BiNoWa, sieht viele positive Effekte bei den Hallenkreismeisterschaften für den Nachwuchs. Denn die Kinder und Jugendlichen können so Spielpraxis erlangen, haben Freude am Spielen und messen sich mit Gleichaltrigen. Außerdem werde so die Winterpause sportlich aufgelockert. In den Mannschaften der C-Junioren spielen Mädchen und Jungen gemeinsam, allerdings waren mehr Jungs dabei.

In der Erich Kästner-Halle startete auch eine Mannschaft des JFV Bürstadt. Gespielt wurde jeweils zehn Minuten mit vier Feldspielern und einem Torwart. In der Pfaffenauhalle rollte gleich an zwei Tagen der Ball, auch hier standen sich jeweils vier Feldspieler und ein Torwart gegenüber, gespielt wurden zwölf Minuten pro Spiel. Auch hier war eine eigene Mannschaft vom Ausrichter JFV BiNoWa dabei.

Neben den Vorrunden der C-Junioren standen zudem die Vorrundenspiele der D-Jugend an, diese fanden am Samstagnachmittag sowie am Sonntag in der Pfaffenauhalle statt.

Zu wenige Turniere

„Leider finden dieses Jahr keine Hallenkreismeisterschaften für jüngere Jahrgänge statt“, bedauerten Uhrig und Rettig. Rettig kritisierte diese Entscheidung, denn damit nehme man den Kindern eine Chance, Fußball zu spielen. „Letzte Woche fand der Winter-Cup des JFV BiNoWa für die F-Jugend statt, wir veranstalten Anfang Februar dann ein extra Turnier für die E-Jugend. Jetzt schließen wir Vereine für die Kinder diese Lücken, da vom Kreis nichts angeboten wird“, so Rettig.

Auch ein Mädchen-Hallenturnier wird Anfang Februar in Biblis angeboten. Der JFV Bürstadt lädt Mitte Februar zu einem zweitägigen großen Turnier für G-Junioren, F-Junioren und E-Junioren ein. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.01.2020