C-Jugend sucht Kreismeister

Bürstadt.Die Fußball-Hallenkreismeisterschaften der C-Junioren werden am Samstag, 18. Januar, in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule in Bürstadt ausgetragen. Ausrichter ist der Jugendförderverein (JFV) Bürstadt. Das erste Spiel beginnt um 9 Uhr mit der C-Jugend Gruppe 3. Um 11.30 Uhr schließt sich der Wettbewerb der C-Jugend Gruppe 4 an. In der Gruppe 4 greift die C-Jugend-Mannschaft des JFV Bürstadt in das Geschehen mit ein. Ab 15 Uhr finden dann die Spiele in der C-Jugend Gruppe 5 statt. Gegen 17.30 Uhr endet das Turnier. Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten sowie die zwei besten Drittplatzierten aus den insgesamt fünf Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich für die zwei Halbfinal-Gruppen. Zuschauer sind willkommen. Für das leibliche Wohl sorgen die Eltern der C-Jugend-Spieler. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020