CDU diskutiert über neue Abfall-Container

Bobstadt.Bei einem Termin auf dem Bobstädter Friedhof diskutierten CDU-Politiker über die Abfallentsorgung. Neben Bürgermeisterin Bärbel Schader und dem Ersten Stadtrat Walter Wiedemann waren das Fraktionsvorsitzender Jürgen Eberle sowie – als Mitglieder des Bobstädter Ortsbeirats – Ursula Cornelius, Ewald Stumpf, Janina und Andreas Winkler.

Vorgeschlagen wird, die alte Abfallgrube zu entsorgen und dafür neue Container – getrennt nach Grünschnitt, Kies und Erde – in der Nähe der Friedhofskapelle zu installieren. Hier sei nicht nur ausreichend Platz vorhanden, sondern auch die Zufahrt für den Transport gewährleistet. Da der Weg für die Friedhofsbesucher dann teilweise zu weit ist, sollten an mehreren Wasserstellen Drahtkörbe für die Abfälle von Grünschnitt – wie sie auch schon in Bürstadt vorhanden sind – aufgestellt werden. Außerdem soll es zusätzlich noch Tonnen für den Restmüll geben. Die Politiker wollen diese Vorschläge in der nächsten Ortsbeirats-Sitzung am 30. Oktober beraten. Eine gemeinsame Begehung vor der Sitzung halten sie für sinnvoll.

Bei der Gelegenheit wurde auch festgestellt, dass kaum Rasengräber in Anspruch genommen würden – ganz im Gegensatz zum Bürstädter Friedhof. Hier werde dieses Angebot stark genutzt. Urnengräber wären ebenfalls eine Möglichkeit der Bestattung. Hier soll die Nachfrage in Erfahrung gebracht werden.

Bärbel Schader ergänzte, dass im nächsten Jahr auch die Dachsanierung der Friedhofskapelle in Angriff genommen wird und dafür Geld in den Haushalt 2019 eingestellt werden sollen. Lob gab es aus der Runde von Hans-Werner Knies, der sich engagiert für die Pflege des Friedhofs kümmert. red

