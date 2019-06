CDU geht auf Sommertour

BÜRSTADT.Die Bürstädter CDU testet derzeit neue Möglichkeiten der Diskussion mit den Bürgern. Als erstes Thema wurde nun über Mobilität diskutiert. „Das Angebot der Online-Sprechstunde wurde gut angenommen und wird fortgesetzt“, resümierte Bürstadts CDU-Parteichef Alexander Bauer. Die eingebrachten Anregungen werden ausgewertet und sollen in der zuständigen Mobilitätskommission diskutiert und überprüft werden.

Weiterhin sollen auch bei der CDU-Gemarkungsrundfahrt am Montag, 1. Juli, einige Vorschläge vor Ort in Augenschein genommen werden. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Bahnhof Bürstadt am Übergang zur Industriestraße.

Nach dem vielversprechenden Auftakt soll es künftig am ersten Sonntag im Monat einen thematischen Impuls auf der Facebook-Seite der CDU Bürstadt geben, der dann vertieft werden kann.

Am Montag, 8. Juli, stehen ab 20 Uhr in einer Internet-Sprechstunde auch kommunalpolitische Verantwortungsträger Rede und Antwort. „So können im weiteren Chatverlauf Fakten geliefert und konkrete Sachfragen beantwortet werden“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Eberle.

Außerdem ist die CDU am Montag, 8. Juli, bereits um 18.30 Uhr im Wasserwerk im Büstädter Wald zu Gast. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr mit Fahrrädern am Waldparkplatz in der Wasserwerkstraße. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.06.2019