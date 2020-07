CDU geht auf Sommertour

Bürstadt.Die CDU Bürstadt nutzt wieder die Ferienzeit, um sich den aktuellen Entwicklungsprojekten jenseits des politischen Tagesgeschäfts zu widmen. Ziel ist es, vor Ort Eindrücke zu sammeln und Gespräche zu führen.

Zunächst findet am Montag, 6. Juli, die traditionelle „Gemarkungsrundfahrt“ mit dem Fahrrad statt. Sie startet um 18.30 Uhr am Bibliser Pfad/Ecke Haydnstraße. Stationen sind der Bahnhof und die Erbacher Straße. Weiter geht es über das Waldschwimmbad zum Bildungs- und Sportcampus, bei dem der Standort Kindertagesstätte angeschaut werden soll. Ein Abschluss ist beim TV-Bürstadt unter Einhaltung der Hygienevorschriften geplant. Die zweite Sommertour am Montag, 13. Juli, um 18.30 Uhr steht unter dem Motto „Leben findet Innenstadt“. Erste Station ist die Baustelle zu den Umbauarbeiten der Nibelungenstraße. Danach besucht die CDU das Quartiersbüro in der Bürgermeister-Siegler-Straße 29. Der Abschluss ist im neu eröffneten Café „Sophiesche“ geplant. Treffpunkt für alle Interessierten ist um 18.30 Uhr am Historischen Rathaus. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020