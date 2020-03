CDU sucht das Gespräch

Bürstadt.Für das Jahr 2020 haben Bürstadts Christdemokraten ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Bereits Tradition hat die „Ansprechbar“ auf dem Wochenmarkt, die wieder am 24. April stattfindet. Außerdem stehen zwei Stadtteilgespräche – am 27. April in Bobstadt und am 22. August in Riedrode – auf dem Programm.

Am Ostermontag, 6. April, will die Junge Union erneut Ostereier auf der alla-hopp!-Anlage verstecken. Am 26. Juni findet das Sommergrillfest am Groß-Loch statt. Im Juli gibt es wieder eine Sommertour mit Gemarkungsrundfahrt und einer Firmenbesichtigung. Dazu kommen drei „Bierdeckel“-Stammtische zu aktuellen Kreis-, Landes- und Europathemen. Hier geben die politischen Gäste kurze Impulse auf Bierdeckeln, die dann diskutiert werden. Auf einer Mitgliederversammlung im September informiert die CDU über die Vorbereitungen zur Kommunalwahl im März 2021. Mit einer „Mitmachwerkstatt“ wollen die Christdemokraten ab April Ideen für die Kommunalwahl sammeln.

Außerdem sind zwei mobile Fraktionssitzungen geplant: am 17. März zum Sport- und Bildungscampus und am 14. Mai zur „Sozialen Stadt“. Am 19. November steht dann eine Mitgliederversammlung an. Am ersten Advent findet die Jubilarenehrung statt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020