Bürstadt.Einen idyllischen Platz für ihr Grillfest hatten sich die Bürstädter Christdemokraten ausgesucht: Mehr als 70 Parteimitglieder, Freunde und Unterstützer der CDU trafen sich zum „Grillen und Chillen“ am Groß Loch und genossen im Abendrot Grillsteaks und knackige Bratwürste sowie ein reichhaltiges Salatbüffet.

Parteivorsitzender Alexander Bauer betonte zur Begrüßung: „Heute Abend steht das gesellige Miteinander im Vordergrund, heute ist uns die Politik mal wurscht.“ Dennoch verwies der Landtagsabgeordnete, der sich „im Vorwahlkampfmodus befindet“, und sich wieder um das Direktmandat im Wahlkreis Bergstraße-West bewirbt, auf die Verdienste seiner CDU in Stadt und Land. Besonders betonte Bauer die positiven Entwicklungen in seiner Heimatstadt. „Bürstadt brummt an allen Ecken und in allen Bereichen. In Kürze können wir bei uns den 17 000. Einwohner begrüßen. Vieles ist in Bewegung und geht voran“, sagte er. Im Industriegebiet entstünden derzeit 250 zusätzliche Arbeitsplätze. Im Sonneneck sowie in Bobstadt würden neue Baugebiete ausgewiesen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. „Sie sehen also, Bürstadt wächst gut geplant und wird ständig schöner.“

Bauer formulierte zudem die Pläne seiner Partei und seiner Mitstreiter für die kommenden Jahre: „Wir wollen Bürstadt ein Stück weit neu erfinden als fahrradfreundliche Stadt und dafür gemeinsam mit unserer Bürgermeisterin Bärbel Schader entsprechende Konzepte – möglichst aus einem Guss – entwerfen und umsetzen.“