Anzeige

Bürstadt.Das Bürstädter Parlament wurde über den Sachstand zum Thema Wiederkehrende Straßenbeiträge informiert. Derzeit werden die Beitragssätze ausgerechnet. Sie sollen in der nächsten Sitzung am 16. Mai beschlossen werden. Außerdem hat der Hessische Städte- und Gemeindebund klar gestellt, dass die Gebühren sich immer nach der in Bebauungsplänen vorgesehenen möglichen Geschosshöhe bemessen. CDU-Fraktionschef Alexander Bauer betonte in seiner Stellungnahme, dass seine Partei nun darauf drängen werde, möglichst viele Flächen zu überplanen. „Nur so können wir wirklich Gebührengerechtigkeit herstellen“, erklärte er im Parlament. kur