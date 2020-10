Chaussee-Allee in Bobstadt nach acht Jahren Bauzeit eingeweiht

Bürstadt.10 000 Kubikmeter Erde wurden bewegt, 2000 Bäume und Gehölze gepflanzt sowie eine rund ein Kilometer lange Wegstrecke angelegt. Am Freitag konnte die Chaussee-Allee offiziell eingeweiht werden – nach einer Bauzeit von acht Jahren. „Was lange währt, wird eben richtig gut“, kommentierte Bürgermeisterin Barbara Schader den Entstehungszeitraum. Die knapp drei Hektar große Grünfläche im Nordosten des Bürstädter Teilorts Bobstadt ist eine Ausgleichsmaßnahme für Baugebiete im Ort. Durch die Verlegung der Bundesstraße 44 und dem dadurch bedingten Wegfall des Bahnübergangs, bot sich die Fläche zur kreativen Gestaltung an.

Bienen und Eidechsen angesiedelt

Erste Ideen zu einer naturnahen Fläche entwickelte der Agenda-Tisch Naturschutz bereits im Jahr 2006. Von Anfang an war klar: Vorhandene Bäume und Gehölze sollen so gut wie möglich erhalten und in das neue Konzept integriert werden. Trotz einer verzögernden Bauphase und zwischendurch geänderten Plänen hat sich diese Idee bis zuletzt erhalten. „Unser Ziel, einen Erholungs- und Rückzugsraum für Mensch und Tier zu schaffen, haben wir erreicht“, sagte Schader und wies daraufhin, dass es neben einem Eidechsenhabitat nun auch vier Bienenstöcke in der Chaussee-Allee gibt.



„Die befinden sich weit genug von den Wegen entfernt, so dass niemand gestochen wird“, erklärte Imker Roland Eberle. Wer beim Spaziergengehen rasten will, kann es sich auf einer der zahlreichen Sitzbänke gemütlich machen, die von der Initiative „Bänke für Bürger von Bürgern“ gespendet wurden. Insgesamt 325 000 Euro hat das Großprojekt gekostet. Es wäre noch deutlich teurer geworden, wäre das zunächst entwickelte Konzept umgesetzt worden, zu dem auch ein wesentlich größerer Teich gehörte.

Vandalismus an Bänken

Eine sorgsam gehegte Parkanlage ist die Chaussee-Allee nicht. „Hier geht es naturnah zu, dennoch gibt es natürlich ein eigenes Pflegekonzept“, erklärte Franz Gärtner, der als Landschaftsgärtner sowie als Mitglied des Agenda-Tisches an der Entstehung beteiligt war. Gärtner betonte, dass die Allee nicht für Sport und Spiel angelegt wurde. „Die Natur soll nicht gestört werden.“

Wütend wird Gärtner, wenn er daran denkt, dass manche Tische und Bänke, die im vergangen Jahr aufgestellt wurden, bereits stark beschädigt sind. „Wenn darauf gegrillt wird, gehen sie natürlich kaputt. Das ist schade“, so Gärtner.

