Cheerleader-Träume werden wahr

Bürstadt.Die Redskins des TV 1891 sind in Hanau bei der Hessischen Cheerleader Meisterschaft 2020 angetreten. Die vier Teams aus Bürstadt und deren Fans waren zuvor in Bussen angereist.

Zuerst traten die Tomahawks in der Kategorie „U17 Junior AllGirl Cheer“ an. Das Team hatte sich im November – nach einigen Abgängen zu den Seniors und Zuwachs aus der jüngeren Altersklasse – neu formiert. Somit hieß es, innerhalb kürzester Zeit ein Meisterschaftsprogramm einzustudieren, um eine gute Platzierung zu erhalten. Die Mädels der Tomahawks zeigten einen fast fehlerfreien Durchlauf. Die Mühe der vergangenen Wochen hatte sich gelohnt: Die Tomahawks erreichten den dritten Platz und qualifizierten sich somit für die Deutsche Meisterschaft 2020. Für die Tomahawks gab es einen weiteren Grund zur Freude: Erstmalig wurde während der Stellprobe eine Sichtung für die Jugendauswahl Hessen durchgeführt. Von den Bürstädtern wurden drei Mädchen zum Sichtungstraining eingeladen.

Das nächste Redskins-Team, welches bei dem Turnier antrat, waren die amtierenden Vize-Europameister Red Arrows. Sie traten in der Kategorie „Senior Coed Cheer“ an, um ihren letztjährigen Hessen-Titel zu verteidigen. Mit ihrem Können begeisterten sie sowohl Publikum als auch die Jury und brachten auch in diesem Jahr den Titel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft mit nach Hause. Die kleinsten Redskins Cheerleader – die T-PeeS – traten in der offenen Klasse an. In dieser Kategorie erhält man direktes Feedback von der Jury. Auf den Bewertungsbögen konnte man ausnahmslos Lob wie „Klasse“, „Starke Leistung“ und „Super gemacht“ lesen. Als letzte Starter des TV Bürstadt trat der Partnerstunt „New Light“ auf. Patricia T. Und Nico K. übten neben ihrem Team-Training bei den Red Arrows zusätzlich, um in der Klasse „Partnerstunt“ anzutreten. Mit ihrem abwechslungsreichen Programm erhielten auch sie den Hessentitel und die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Somit konnte sich jedes in Wertung angetretene Team der Redskins für die Deutsche Meisterschaft in Koblenz im Mai qualifizieren. Wie für die Redkins betonen, sei dies viele Cheers in Deutschland ein Traum, der nur für wenige wahr werde. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.03.2020