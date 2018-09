Chöre bieten großartigen Hörgenuss

Bürstadt.Fast hätte man sich auf einer Werbeveranstaltung für Chormusik glauben können. Denn was Dirigent Helmut Vorschütz den Zuhörern im Bürgerhaus beim Konzert unter dem Motto „klassisch, romantisch, modern“ anbot, war ein wahrer Hörgenuss. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass nach dem letzten Ton so mancher Zuhörer sein Herz auf der Zunge trug und meinte: „Das war ein tolles Konzert.“

Eingeladen hatten Männergesangverein 1902 und Volkschor ins Bürgerhaus. Mitgebracht hatte Vorschütz die jungen Erwachsenen vom Ensemble Querbeat und den Heppenheimer Jugendchor, die er ebenfalls musikalisch betreut. Dazu begleiten Thomas Markowic (Klavier) und Lukas Vorschütz (Cayon) die Chöre instrumental.

Mit begeisterten Pfiffen, Jubel und viel Applaus wurde bereits zum Auftakt der Heppenheimer Jugendchor gefeiert. Jung, frisch und mit sichtlicher Freude am eigenen Tun stimmten diese mit „The Show must go on“ das Publikum auf ein mehr als zweistündiges, abwechslungsreiches Konzert ein. Über die „Country Roads“ ging es mit dem Gospelsong „Yankanaka Vhangeri“ bis nach Südafrika. Fast wie eine Verheißung klang auch der Liedvortrag „We are the World“.

Dass sich MGV und Volkschor als Singgemeinschaft gefunden haben, stellten die Sänger und Sängerinnen mit dem rhythmusbetonten „Exsultate cantamos festivo“ unter Beweis. Auch mit den temperamentvollen Interpretationen alter Schlager punkteten sie beim Publikum. Soloeinlagen von Anja Kuhn („Für alle“ und „Ich wollte nie erwachsen sein) und Helmut Vorschütz („Bless the Lord“) gefielen ebenfalls.

Anrührende Liedtexte verzauberten die Zuschauer, die in puncto Textsicherheit ihr Können beim Peter-Maffay-Hit „Über sieben Brücken“ unter Beweis stellten. Der große, gemischte Chor glänzte auch als wahres Klangerlebnis bei „Wunder geschehen“.

Im zweiten Teil standen sakrale Lieder, alte Gospels sowie Klassiker von Ludwig von Beethoven bis hin zu Friedrich Zimmer im Mittelpunkt. Der aus 23 Stimmen bestehende Männerchor hauchte dem Lied über den Weingott „Bacchus“ kräftig Leben ein, und legte sich auch für die schöne „Marina“ stimmlich voll ins Zeug.

Musikalischer Kosakenritt

Das Publikum klatschte begeistert mit – genauso wie beim musikalischen „Kosakenritt“, dem unvergesslichen „Viva España“ oder dem leichtfüßig daherkommenden „Chiantilied“.

Von etwa 110 Stimmen mit „Hello, hello – ich schenk dir einen Song“ verabschiedet, ernteten Helmut Vorschütz und seine Chöre viel Lob für Konzertplanung und Durchführung. Besonders die jungen, frischen und oft sehr enthusiastischen Stimmen gaben dem gelungenen Konzert eine ganz besondere Note.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.09.2018