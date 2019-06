Chöre haben; eine neue Leitung

Biblis.Nachdem Chorleiter Julian Schwarz aus beruflichen Gründen die Chorleitung des MGV Liederkranz 1920 Biblis zu Beginn des Jahres abgeben musste, ist Katharina Hack seit Mitte Februar Dirigentin vom Frauen-, Männer- und gemischten Chor des Vereins.

Katharina Hack studiert Schulmusik an der Musikhochschule in Mannheim mit Schwerpunkt Chorleitung und liebt die Zusammenarbeit mit den aktiven Sängern im Chor. Sie ist der Ansicht: „Das Wichtigste ist der Spaß am Singen. Ich möchte, dass die Sängerinnen und Sänger gern in die Chorprobe kommen und einen schönen Abend erleben können.“

Dazu nutzt sie verschiedene Methoden, um die Singstunden abwechslungsreich und spannend zu gestalten. Fast spielerisch bringt sie den Chor sogar dazu, auswendig zu singen.

Die 24-Jährige hat vorher bereits zwei Jahre lang einen gemischten Chor geleitet und arrangiert gerne selbst Musikstücke, die sie bei Bedarf auf den Chor „maßschneidert“. Der MGV Liederkranz Biblis freut sich über die Zusammenarbeit mit Katharina Hack, die mit großer Souveränität und Kompetenz die Singstunden leitet und es versteht, dievielen Sängerinnen und Sänger zu motivieren. „Es macht großen Spaß, mit ihr zu Singen“, bestätigen auch die Sänger. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 05.06.2019