Chöre setzen musikalische Glanzlichter

Ein voller Erfolg: das Waldgartenfest der Bürstädter Harmonie. © Fell

Bürstadt.Mit den beiden neuen Flammkuchenöfen ist der Bürstädter Harmonie ein echter Knüller gelungen. Denn die Besucher des Waldgartenfestes rissen sich geradezu um das knusprige Backwerk. „Aber auch der selbst gemachte Kochkäs’ ist spitze“, lachte eine fröhliche Besucherin, die unter den schattenspendenden Zeltdächern einen Sitzplatz an einem der langen Tischen gefunden hatte.

Nach einigen Tagen Aufbau freute sich das Vorstandsteam um Andrea Rieger-Brenner, Jürgen Haag und Michael Held über den guten Zuspruch. So kamen am Samstagabend nicht nur Speisen, Getränke und auch der Barbetrieb gut an. Auch die Übertragung des DFB-Pokalendspiels aus Berlin lockte viele Gäste an. Ein einzelner Leipzig-Fan unter den vielen Bayern-Trikots hatte angesichts der netten Bewirtung den Schmerz über das verlorene Finale schnell überwunden.

Grönemeyer lässt grüßen

Am Samstagvormittag rockte Michael Held mit dem Harmonie-Kinderchor die Bühne, dann sorgte der Junge Chor Inspiration für musikalische Glanzlichter – genauso wie das seit eineinhalb Jahr bestehende „Männer-Ensemble“, das eine augenzwinkernde Version des Grönemeyer-Songs „Männer“ präsentierte.

Am Sonntag fielen die Gäste in die Hände von Indianern. Der benachbarte Spiel- und Kulturkreis „überfiel“ temperamentvoll und im Gleichschritt mit seiner Tanzgruppe „Riwwelkigelsche“ samt Trainerin Jasmin Heidrich das Waldgartenfest – und überraschte dann mit einem gekonnten Auftritt. Auf ihre Kosten kamen auch die jüngsten Besucher. Eine Hüpfburg und verschiedene Wurfspiele hielten sie bei Laune.

Ein Höhepunkt war das Kuchenbüfett, das keine Wünsche offen ließ. „Die Eltern vom Kinderchor haben dazu beigetragen“, zeigte sich Michael Held begeistert. Auch Andrea Rieger-Brenner strahlte. „Die Erneuerungen haben sich als gut erwiesen“ war sie sich sicher. So findet nach 56 Jahren Waldfest an Himmelfahrt nun das Waldgartenfest am Vereinsheim der Sängerfamilie statt.

Jubiläumskonzert im Herbst

„Die Gewinne aus dem Fest brauchen wir zur Unterhaltung unseres Vereinsheims und für den Chorbetrieb“, berichtete Held. Denn auch in diesem Jahr darf die Harmonie mit ihren 423 Mitgliedern wieder einige musikalische Jubiläen feiern. So wird am 27. Oktober das Harmonie-Jubiläumskonzert in St. Peter gefeiert. 120 Jahre MGV Harmonie, 50 Jahre Frauenchor und 30 Jahre Junger Chor sind Grund genug, die Stimmen zu erheben. Doch neben den regelmäßigen Singstunden wird einiges unternommen. Ausflüge, Teilnahmen an Chortreffen und der Besuch eines Weinfestes stehen ebenso auf dem Programm wie der Familienabend und die Weihnachtsfeier.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019