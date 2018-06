Anzeige

Bürstadt.Der Chor Emotion des MGV Sängerlust lädt am Samstag, 16. Juni, um 20 Uhr zu seinem Konzert ins Bürstädter Bürgerhaus ein. Es steht unter dem Motto „Lieblingslieder“. Alle Sängerinnen und Sänger konnten Vorschläge machen und Chorleiter Peter Schnur hat diese zu einem Programm zusammengeführt. „Die Vorbereitungen haben gleich nach unserem Adventskonzert begonnen“, berichtet Chor-Sprecherin Annika Krauß. Es seien auch neue Sängerinnen und Sänger dazugestoßen, so dass der Chor nun knapp 40 Aktive zählt – plus Band. „Das wird ganz schön voll auf der Bühne“, bemerkt Krauß nicht ohne Stolz. Geplant sind rund 90 Minuten Musik, die widerspiegelt, was die Chormitglieder selbst am liebsten singen und hören. Karten für das Konzert gibt es für 13 Euro in der Buchhandlung Pegasos, bei der Brillenschlange, im Haarstudio Tremmel und bei allen Sängerinnen und Sängern. An der Abendkasse kostet der Einlass 15 Euro. kur