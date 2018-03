Chor-Gemeinschaft als „echter Erfolg“

Anzeige

BÜRSTADT.Als „echten Erfolg“ betrachten alle Beteiligten das Eingehen einer Chor-Gemeinschaft der beiden Gesangvereine Liederkranz Bürstadt und Liederkranz Bobstadt im Mai 2016. Das wurde im Verlauf der Jahreshauptversammlung des GV 1848 Liederkranz deutlich, als Vereinsvorsitzende Christa Wasem und Schriftführerin Doris Keinz das Vereinsgeschehen von 2017 Revue passieren ließen.

Beide Vereine, die altersbedingt immer weniger aktive Sänger in ihren Reihen haben und schon länger alleine nicht mehr konzertfähig wären, proben seit diesem Zeitpunkt unter der Regie von Chorleiter Herbert Ritzert wöchentlich zusammen und können seitdem wieder viele festliche Termine und Ereignisse gemeinsam musikalisch bereichern. Doris Keinz konnte somit über ein Freundschaftssingen in Hüttenfeld und über zahlreiche Auftritte beim Pfarrfest in Bobstadt, beim gemeinsamen Konzert der Bürstädter Chorgemeinschaft anlässlich der 1250-Jahrfeier, bei Seniorennachmittagen und bei Diamantenen Hochzeitsfesten berichten. Ein selbst ausgerichteter Herbstkaffee im Vereinsheim der Garten- und Naturfreunde, ein Schlachtfest im Pfarrzentrum von St. Michael und die große Weihnachtsfeier mit der Ehrung der Jubilare komplettierten den bunten Reigen der Vereinsaktivitäten.

170. Geburtstag Im „kleinen, aber feinen Rahmen" wollen die Mitglieder den 170. Geburtstag ihres Vereins feiern. Am Sonntag, 2. Dezember, ist die Mitgestaltung des Gottesdienstes inklusive Adventssingen in der Kirche von St. Michael geplant. Anschließend soll es eine Feierstunde im dortigen Pfarrzentrum geben.

Kassiererin Rita Pabst informierte die 25 anwesenden Mitglieder – aktuell hat der Liederkranz 160 aktive und größtenteils fördernde Mitglieder – über die wichtigsten Ausgaben und Einnahmen des Vereins im Geschäftsjahr 2017. Die hatte nur gute Nachrichten zu vermelden. Kassenprüferin Elisabeth Gebhardt bescheinigte der Kassenverwalterin auch im Namen ihres Kollegen Karlheinz von Dungen eine einwandfreie Arbeit und dankte Pabst und dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr. Ihrem Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstands folgte die Versammlung unisono.