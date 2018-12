Chorgemeinschaft singt auf dem Friedhof

Bürstadt.Das traditionelle Weihnachtssingen der Chorgemeinschaft auf dem Friedhof an Heiligabend hat auch in diesem Jahr die Zuhörer erfreut. Für die Friedhofsbesucher bietet der Gesang der Bürstädter Chöre einen festlichen Rahmen, wenn sie am 24. Dezember die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde besuchen. So versammeln sich die Sänger der örtlichen Vereine am Nachmittag rund um das Kreuz, um ihre Lieder zu singen. Es kommen immer viele Zuhörer hinzu, die diesen musikalischen Vortrag an diesem besonderen Tag schätzen. Das gemeinsame Innehalten und die Verbundenheit durch den Gesang verleiht diesem Auftritt eine besondere Atmosphäre. Deshalb ist dieses kurze Konzert an Heiligabend sicherlich eine Bereicherung in der Weihnachtszeit in Bürstadt. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018