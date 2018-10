Christen feiern fröhliches Fest

Bobstadt.Nach dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche trafen sich die Gemeindemitglieder aus Bürstadt, Bobstadt und Riedrode zum großen Fest in der herbstlich dekorierten Sporthalle in Bobstadt. Pfarrer Rainer Heymach hatte in seiner Predigt die Frage gestellt, ob alles gut sei, was Gott geschaffen hat. An diesem Tag konnte man dies mit einem klaren „Ja“ beantworten.

Denn nicht nur der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Dirigentin Andrea Hintz-Rettenmeier trug zum Gelingen bei. Auch die musikalischen Beiträge des Posaunenchors und der Auftritt von André Hofer, der mit Gospel, Blues und rockigen Melodien die Besucher begeisterte, ließen den Tag zu einem Festtag werden.

Patchwork-Ausstellung

Neben dem Kirchenvorstand um Vorsitzende Anne Görtz plauderten Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Rainer Heymach mit den Besuchern. Die Mitglieder der Jungen Gemeinde kümmerten sich zudem um die kleineren Gäste. Hoch im Kurs: das Kinderschminken, bei dem Kimberly van Cleave ihr künstlerisches Talent ausleben durfte.

Konfirmanden und viele andere Helfer waren bei der Essens- und Getränkeausgabe im Einsatz. „In diesem Jahr haben wir eine geänderte Speisekarte“, erläuterte Anne Görtz. Neben Fleischkäse, Rippchen und Hackbraten kamen die Vegetarier mit einer Gemüse-Lasagne oder einem Käsebrötchen auf ihre Kosten. Leckermäuler fanden zudem ein wahres Eldorado an Kuchen und Torten vor. Dazu schmeckte Kaffee aus fairem Handel.

Eine kleine Patchwork-Ausstellung mit wunderschönen Stücken bereicherte das Gemeindefest ebenfalls. Die begabten Näherinnen der Lampertheimer Gruppe Quiltalarm machten auf ihre Nähaktion „Herzkissen“ aufmerksam. Liebevoll gestaltete Kissen sollen Patientinnen nach Brustamputationen helfen, schmerzfreier liegen zu können. „Am 23. November füllen wir wieder viele Herzkissen und nähen sie zu“, berichtete Görtz. Dazu treffen sich die Helfer in der Alten Schule in Lampertheim.

Ein Tischkicker und eine kleine Kindertombola, bei der es keine Nieten gab, ließen so manche Kinderaugen strahlen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018