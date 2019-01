Christrose Schlüssel zum Gewinn

Bürstadt.Solche Aufgaben übernimmt die Bürstädter Sonnenbotschafterin Alicia I. besonders gerne: Auch in diesem Jahr durfte sie im Back- und Brauhaus Drayß die Gewinner des Advents-Gewinnspiels der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) aus der Lostrommel ziehen. In der Zeit vom 26. November bis 29. Dezember hatten Einkäufer bei den teilnehmenden Mitgliedern der WuGV die Möglichkeit, nach Beantwortung einer Frage Geldpreise in Höhe von 30 bis 200 Euro zu gewinnen.

„Wir hatten 2500 Teilnahmelose gedruckt“, erklärte Enrico Grein, Vorsitzender der WuGV. Gefragt wurde, was man unter einer Christrose versteht. Doch 400 der 1000 zurückgekommenen Lose waren falsch beantwortet. Denn statt die richtige Antwort: „Ein Hahnenfußgewächs“ anzukreuzen, hatten diese meist „Eine Rose, die nur zu Weihnachten blüht“ angegeben.

Die meisten Geldgutscheine, die bei den teilnehmenden Mitgliedsgeschäften eingelöst werden können, blieben in Bürstadt. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.01.2019