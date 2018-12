Clevere Leuchten laden kostenlos ins Internet ein

Bürstadt.Noch ist der erste Bauabschnitt nicht ganz fertig. Aber die neuen Lampen rund um den Bahnhof setzen die neuen Parkplätze, Bushaltestelle und Blumenbeete schon in ein helles, freundliches Licht. Und sie können noch viel mehr: Sie machen den Bahnhof zum Hotspot mit kostenlosem Internet, sammeln und verschicken Daten, schonen die Umwelt und sehen auch noch schick aus.

„Sie können sich direkt ins WLAN-Netz Bahnhof Bürstadt einwählen“, lädt Bürgermeisterin Bärbel Schader beim Pressetermin vor Ort ein. Gemeinsam mit allen Beteiligten stellte sie die intelligenten Lampen vor – „ein Pilotprojekt“, wie sie berichtet. Für die SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main GmbH eine Möglichkeit, das System in der Praxis zu testen und weiterzuentwickeln. „Die Straßenleuchte wandelt sich von der reinen Lichtquelle zum intelligenten System“, erläutert Geschäftsführer Thomas Erfert, der auch schon auf dem umgestalteten Marktplatz für Licht gesorgt hat.

Bewegte Bushaltestelle

Im nächsten Schritt soll über die Leuchten auch ein neues Parkleitsystem gesteuert werden. Die Sensoren sind schon auf den Pflastersteinen angebracht: Sie registrieren, ob über ihnen ein Auto steht und schicken die Informationen weiter an die cleveren Lampen. Eine Anzeigetafel meldet demnächst, wenn alle Parkplätze belegt sind. „Dann können Sie einfach weiterfahren auf den nächsten Parkplatz, der auf der anderen Seite der Bahnlinie entsteht“, kündigt Erfert an.

Zunächst gilt es allerdings, den ersten Bebauungsabschnitt fertigzustellen. Wenn alles wie am Schnürchen klappt, könnte der Verkehr vor Weihnachten wieder fließen. „Versprechen kann ich’s aber nicht“, sagt Bärbel Schader. An der Bushaltestelle vor dem Bahnhof fehlen noch die Sitzgelegenheiten. Für die Schaukel, die Wartende in Bewegung bringen soll, steht bislang nur der Überbau. Und auf dem Vorplatz fehlen noch einige Spezialeffekte, für die Landschaftsarchitekt und alla hopp!-Planer Dirk Schelhorn sorgen will. Inzwischen steht aber schon die elektronische Tafel, die bals An- und Abfahrten der Züge anzeigen soll. Das Pflaster – hell und lebhaft gemasert – ist weitgehend fertig. Auf den Park & Ride-Plätzen dürfen die Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen. Etliche Bäume sind ebenfalls gepflanzt. Und jetzt passen auch die Lichtverhältnisse: Die LED-Leuchten verbreiten Helligkeit ohne zu blenden: „Warmweiß, denn blaues Licht wirkt sehr ungemütlich“, erläutert Erfert. Bei aller technischen Raffinesse gehe es vor allem um die Sicherheit rund um den Bahnhof. Man muss sehen, wo man hinläuft. „Und auch, ob derjenige, der mir entgegenkommt, grimmig oder freundlich guckt“, betont der Fachmann.

Die Standorte der rund 40 Stelen sind genau ausgeklügelt. Etwas eng wurde es allerdings entlang der Häuser, die direkt bis an den Gehweg in der Bahnhofsallee reichen. Hier kleben die Stangen nahezu an den Fassaden. „Das war nicht anders zu machen“, erläutert der SRM-Geschäftsführer. „Die Lampen müssen 50 Zentimeter von der Bordsteinkante entfernt stehen, sonst bleiben die Autos mit ihren Spiegeln hängen.“ Allerdings habe man sehr darauf geachtet, dass keine Leuchte direkt vor einem Fenster platziert ist.

MIt Ökostrom betrieben

Einzelne Nachfragen und Beschwerden gab es dennoch, berichtet die Bürgermeisterin. Zum Beispiel ob an der Bushaltestelle ein Kinderspielplatz entstehen soll – der Schaukel wegen. „Das gibt einfach nur eine bewegte Sitzgelegenheit“, konnte Schader beruhigen. Insgesamt ist sie aber sehr zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten. Allzu teuer kommt der Stadt das neue Lichtsystem nicht: „Wir bezahlen nur die Lampen“, freut sich die Rathaus-Chefin. Als Pilotprojekt beteiligen sich die Partner SRM-Straßenbeleuchtung, der Energieversorger Thüga AG, der Lampenhersteller Selux und die Firma ICE Gateway, die sich ums technische Innenleben der Lampen kümmern. Und weil die LEDs ausschließlich mit grünem Strom betreiben werden, stimmt auch die Umweltbilanz.

Bärbel Schader hat schon die nächste Großbaustelle vor Augen: Künftig sollen die intelligenten Leuchten auch in der umgebauten Nibelungenstraße für Licht sorgen.

