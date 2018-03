Anzeige

Bürstadt.„Shoppen, informieren, genießen“ – der Bürstädter Frühjahrsmarkt lockt am Wochenende vom 14. und 15. April mit rund 50 Ausstellern, einem großen Bühnenprogramm und verkaufsoffenem Sonntag nach Bürstadt.

Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen – hier und da wartet das Organisationsteam noch auf Ausstellerzusagen. „Die Zusammenarbeit im neuen Team hat gut geklappt“, zeigt sich Enrico Grein zufrieden, der neben Tim Lux von der Stadtverwaltung, Gastwirt Carsten Block sowie Janusch Korgel, Jeanette Kirchner und Kassenwart Ulrich Schädlich für die Organisation zuständig ist. „Wir haben einige neue Anmeldungen, aber auch viele Geschäftsleute, die jedes Jahr wiederkommen.“ Auch die Supermärkte beteiligen sich an der Bewirtung.

Großer Fassbieranstich

Los geht’s am Samstag, 14. April, um 13 Uhr. Dann verwandelt sich die Innenstadt zwischen Vetter Moden bis zum NKD in der Nibelungenstraße in eine Flaniermeile mit Infoständen, Händlern und Essensbuden. „Wir haben diesmal wenig Lücken. Das war sonst immer ein Problem“, sagt Grein. Offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich ist für 16 Uhr im Zelt auf dem Marktplatz geplant. Neben Geschäftsleuten beteiligen sich auch viele Bürstädter Vereine am frühlingshaften Treiben. Sie sind vor allem auf der großen Showbühne auf dem Marktplatz zu sehen. Erster Programmpunkt ist dort um 16.30 Uhr der Auftritt des Kinderchors Harmonie. Eine Stunde später begeistern die Dreamcatcher des TV Bürstadt mit ihrer rasanten Akrobatikshow. Ab 18 Uhr singt Hannah Kühr, die das Mikro um 20 Uhr an Rico Bravo übergibt. Gefeiert wird bis Mitternacht.