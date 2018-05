Anzeige

Bobstadt.Beim dritten Saisonturnier festigte die Jazz- und Modern-Dance-Formation Coco der TG Bobstadt ihren Platz an der Tabellenspitze. In Hofgeismar erhielt die junge Mannschaft, die in diesem Jahr erstmals in der Hauptklasse der Verbandsliga Süd-Ost startet, erneut fünfmal die Note Eins von den Wertungsrichtern.

Schon morgens vor 5 Uhr mussten Tänzer und Fans aus den Federn, denn der Bus startete um 6 Uhr von der Bobstädter Sporthalle. Nach rund drei Stunden erreichten die Südhessen die Halle in Hofgeismar. Nach dem Eintanzen blieb noch viel Zeit, denn zuerst fand das Turnier in der Landesliga statt. Erst nachmittags durften die Bobstädter auf die Fläche und ebneten mit einer sehr guten Vorrunde den Weg ins große Finale. Dort zeigten die Cocos weder tänzerische noch konditionelle Schwächen und setzten sich deutlich vor die Konkurrenz. Laute Jubelrufe waren in der Halle zu hören, als die Jury fünfmal die Traumnote Eins in die Höhe hielt. „Sie haben das ganz toll gemeistert“, freute sich Trainerin und Choreographin Lisa Ritzert. Die Bobstädter führen die Tabelle der Verbandsliga mit deutlichem Vorsprung an und sind auf dem besten Weg, in die Oberliga aufzusteigen. red